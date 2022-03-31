Заезды форума «Таврида» в Крыму в 2022 году пройдут с мая по октябрь

«С мая по октябрь в Крыму пройдут образовательные заезды арт-кластера “Таврида”, которые объединят более 20 арт-школ по различным направлениям культуры, искусства и креативных индустрий. В них примут участие 3,5 тыс. творцов со всей России. Регистрация для участников и координаторов уже открыта на сайте tavrida.art», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, новый образовательный сезон посвящен Году культурного наследия народов России.
Первый заезд «Кириллица» объединит арт-школы иконописи, народного искусства (хореография и музыка), цифровизации и IT-технологий, шрифтового дизайна, русского языка и современной литературы. В рамках второго заезда — «Смысл в движении» — пройдут арт-школы современной хореографии, боевых искусств, академической живописи и экологии. При этом впервые участниками программ станут подростки в возрасте 14−18 лет.
Уточняется, что среди ключевых тем сезона — развитие креативных и творческих индустрий в новых условиях. «Важно, чтобы молодые профи не только сохранили свои позиции на трансформирующемся рынке, но и смогли развернуть ситуацию в пользу развития себя и своего бренда. Эксперты и партнеры арт-школ направят и подскажут, как сориентироваться в условиях изменений, и адаптировать тренды под свой продукт», — приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.
Кроме того, будет уделяться внимание принципам формирования команд и участники получат возможность создать свой качественный креативный продукт. Презентации итоговых проектов будут проходить в формате концертов, спектаклей, выставок и других мероприятий для жителей и гостей Крыма. Цифровые продукты, реализованные участниками, можно будет увидеть в сети.
Кроме того, добавили в пресс-службе, запланированы мероприятия под эгидой Университета креативных индустрий — круглогодичного образовательного центра, который откроется в 2023 году и станет ключевым проектом «Тавриды». Параллельно с заездами пройдет три трека школы лидеров креативной экономики «Меганомика», в ходе которых опробуют программы университета. Участниками «Меганомики» в новом сезоне станут ректоры, проректоры и преподаватели российских вузов, представители сферы молодежной политики, региональные команды, управленцы и предприниматели.
Также на площадке арт-кластера откроется «Лаборатория креативных и творческих исследований», в которой участники будут изучать природу креативного мышления, разрабатывать новые методики измерения креативности и способы ее развития.
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».
Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.