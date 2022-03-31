14:10 (мск), источник: Газета.Ру
«Неуважение к ребенку»: почему советские власти были против сказок Чуковского
140 лет назад родился Корней Чуковский.
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Поэт, писатель, литературовед и переводчик Корней Иванович Чуковский родился 31 (по старому стилю — 19) марта 1882 года в Санкт-Петербурге. Его имя при рождении — Николай Корнейчуков. Отцом Чуковского, предположительно, был сын владельца сети типографий Эммануил Левенсон. Его родители воспрепятствовали неравному браку с матерью Чуковского — украинской крестьянкой Екатериной Корнейчуковой. В документах незаконнорожденный Николай часто указывал разные отчества: Степанович, Мануилович, Васильевич и другие.
Когда Чуковскому было три года, вместе с матерью и старшей сестрой он переехал из Петербурга. Детство писателя прошло в Одессе и Николаеве. Какое-то время он учился в гимназии в одном классе с будущим писателем Борисом Житковым, но был отчислен из-за «низкого происхождения». Отсутствие отца было главным комплексом Чуковского. О своих детских переживаниях он писал в дневнике.
«Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (Кто я? Еврей? Русский? Украинец?) — был самым нецельным, непростым человеком на земле, — поделился Чуковский. — Мне казалось, что я единственный — незаконный, что все у меня за спиной перешептываются, и что когда я показываю кому-нибудь (дворнику, швейцару) свои документы, все внутренне начинают плевать на меня».
Особенно тяжело писателю было в 16−17 лет: молодых людей уже начинали называть по имени-отчеству, а он говорил новым знакомым: «Зовите меня просто Колей». Дочь Чуковского Лидия в мемуарах «Памяти детства» подчеркивала, что во взрослом возрасте писатель все же встретился со своим отцом и даже познакомил его с внуками. Но это не означает, что Чуковский простил родителя: по словам Лидии, он навсегда был оскорблен за мать и свое «неполноценное» детство.
За много лет до написания детских книг Чуковской был журналистом. В 1901 году он начал работать в газете «Одесские новости», а в 1903-м поехал в Лондон в качестве корреспондента. Незадолго до поездки Чуковский женился на Марии Гольдфельд и взял ее с собой.
«Корреспондентом я оказался из рук вон плохим, — писал Чуковский в мемуарах “О себе”. — Вместо того чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал Карлейля, Маколея, Хэзлитта, де-Куинси, Мэтью Арнолда. Очень увлекался Робертом Браунингом, Россетти и Суинберном. Английский язык я изучил самоучкой».
Во время революции 1905 года Чуковский вернулся в Россию и начал сотрудничать с «Весами». В Петербурге он запустил сатирический журнал «Сигнал», в котором печатались Александр Куприн, Тэффи и Федор Сологуб. Вскоре Чуковского арестовали за оскорбление императора и членов царской семьи в четвертом номере издания. Следователь предъявил ему обвинение по статье 103 Уголовного уложения, утвержденного в 1903 году. За оскорбление власти предусматривалось наказание до восьми лет каторги. Известный адвокат Оскар Грузенберг сумел добиться оправдания писателя.
С 1906 года Чуковский около десяти лет прожил в финской деревне Куоккала (ныне — курортный район Санкт-Петербурга Репино). Там он близко дружил с писателем Владимиром Короленко и художником Ильей Репиным.
«Я горячо полюбил Илью Ефимовича, часто позировал ему для его картин и в течение нескольких лет редактировал его мемуары, часть которых он написал по моему настоянию, — написал Чуковский. — Эти мемуары, названные Репиным “Далекое близкое”, впервые вышли в Москве лишь в 1937 году».
Производное от слов Чуковский и Куоккала — «Чукоккала» — было придумано Репиным. Так писатель назвал свой рукописный юмористический альманах, который вел до 1969 года.
Широкую известность среди литераторов Чуковскому принесли переводы работ американского поэта и публициста Уолта Уитмена в 1907 году. Затем Чуковский занялся критикой и начал печататься в периодике — позже его материалы составили книги «От Чехова до наших дней» (1908), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914) и «Футуристы» (1922).
В 1916 году Чуковский снова посетил Англию — на этот раз с делегацией Государственной думы. Через год он выпустил перевод книги Джона Генри Паттерсона «С еврейским отрядом в Галлиполи».
После революции Чуковский опубликовал знаменитые издания «Ахматова и Маяковский» и «Книга об Александре Блоке». С приходом советской власти заниматься критикой стало трудно, и Чуковскому пришлось с сожалением завершить эту деятельность. С 1917 до 1926 года писатель изучал наследие своего любимого поэта Николая Некрасова. Он опубликовал первое советское собрание стихотворений автора с научными комментариями. В 1952 году вышла монография «Мастерство Некрасова», которая принесла Чуковскому Ленинскую премию. Труд о Некрасове писатель называл главной работой своей жизни.
В 1916 году Максим Горький пригласил Чуковского возглавить детский отдел издательства «Парус». В то же время писатель сам начинает работать над детскими стихами, а позже переключается на прозу. Писать сказки он начал для своей младшей дочери Марии, которую называл Мурочкой. Девочка, прожившая всего 11 лет, стала героиней сказок «Закаляка», «Чудо-дерево» и других. В 1932 году в «Пионерской правде» была опубликована автобиографическая повесть Чуковского «Солнечная» о детях-пациентах противотуберкулезного диспансера в Алупке, где умерла Мурочка.
Огромную известность и любовь нескольких поколений принесли Чуковскому его стихотворные сказки «Крокодил» (1916), «Мойдодыр» и «Тараканище» (1923), «Муха-цокотуха» (1924), «Бармалей» (1925), «Телефон» (1926) и «Айболит» (1929). Написав «Крокодила», 34-летний автор отзывался о популярности произведения в материале журнала «Вопросы литературы».
Я написал двенадцать книг, и никто не обратил на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать шутя “Крокодила”, и я сделался знаменитым писателем. Боюсь, что “Крокодила” знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертано “Автор “Крокодила”.
«А как старательно, с каким трудом писал я другие свои книги, например “Некрасов как художник”, “Жена поэта”, “Уолт Уитмен”, “Футуристы” и прочие. Сколько забот о стиле, композиции и о многом другом, о чем обычно не заботятся критики! Но кто помнит и знает такие статьи? Другое дело — “Крокодил”, — иронизировал Чуковский.
Дети были в восторге от творчества писателя, но власти жестко критиковали его за «безыдейность» и «формализм», используя термин «чуковщина». В 1928 году заместитель комиссара просвещения РСФСР Надежда Крупская опубликовала в «Правде» разгромную статью «О “Крокодиле” Чуковского».
«Такая болтовня — неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником — веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, “Крокодила” ребятам нашим давать не надо», — заявила Крупская.
Травлю Чуковского поддержал журнал «На литературном посту», в котором также вышла статья с критикой его произведений.
«Чуковский — писатель буржуазного направления. Но почему до сих пор так бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его книги?» — говорилось в материале.
В то время Чуковского перестали издавать, а остатки тиражей в магазинах, складах и библиотеках списали как макулатуру. От писателя требовали публичного ответа на критику и раскаяния в своей деятельности. Он признавал, что в те годы испытывал «острое недовольство собой и своей литературной работой», после чего засел за многолетний труд о Некрасове. Написание сказок он прекратил на 13 лет.
«Мне и в голову тогда не приходило, что когда-нибудь эти гонимые сказки будут печататься миллионами экземпляров и выдержат многие десятки изданий. И что я доживу до поры, когда те дети, для которых эти сказки написаны, превратятся в седых стариков и будут читать их своим внукам и правнукам, — писал Чуковский позднее. — Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме “Мойдодыров” и “Мух-Цокотух”, вообще ничего не писал».
С началом войны писатель с семьей был эвакуирован в Ташкент, где в 1943 году вышла его книга «Одолеем Бармалея!». Философ Петр Юдин раскритиковал произведение в статье «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского» в газете «Правда».
«Сказка Чуковского — вредная стряпня, которая способна исказить в представлении детей современную действительность, — возмутился Юдин. — “Военная сказка” К. Чуковского характеризует автора как человека, или не понимающего долга писателя в Отечественной войне, или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма».
В 1962-м Чуковский выпустил книгу «Живой как жизнь», посвященную развитию русского языка, культуре речи, «мнимым и подлинным» болезням слов. В том же году Оксфордский университет присудил ему почетное звание Доктора литературы. Для получения этого звания Чуковский вернулся в Англию через полвека после предыдущего визита и провел там весь май. В 60-е он задумался о пересказе Библии для детей. Соблюдая все правила цензуры и не используя слова «бог» и «евреи», в 1968 году он опубликовал книгу «Вавилонская башня и другие древние легенды». Но весь ее тираж был уничтожен властями. Соавтор книги Валентин Берестов объяснил причины ее запрета возмущением хунвейбинов — участников созданных в 1966—1967 годах отрядов студенческой и школьной молодежи в Китае.
«Был самый разгар великой культурной революции в Китае, — написал Берестов. — Хунвейбины, заметив публикацию, громогласно потребовали размозжить голову старому ревизионисту Чуковскому, засоряющему сознание советских детей религиозными бреднями. Запад откликнулся заголовком “Новое открытие хунвейбинов”, а наши инстанции отреагировали привычным образом».
Впоследствии «Вавилонская башня и другие древние легенды» все же была опубликована — но произошло это только в 1990 году.
В последние годы жизни Чуковский жил в подмосковном поселке Переделкино. Анализируя свое прошлое в 1964 году, писатель признавался, что ни о чем не жалеет.
«Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу на нем немало ошибок, неверных шагов и провалов, — написал Чуковский. — Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки: абсолютная искренность. В качестве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о том или ином литературном явлении хоть одно неправдивое слово. Точно так же я не стал бы писать свои книги “Высокое искусство” или “От двух до пяти”, если бы меня не окрыляла уверенность, что у нас еще не было книг на подобные темы и что я таким образом иду по непроторенной дороге. И разве отдал бы я сорок лет своей жизни изучению Некрасова, если бы не сознание, что мне предстоит разрушить застарелые, рутинные представления о нем?».
Умер Чуковский в Москве 28 октября 1969 года — причиной стал вирусный гепатит. Похоронен автор в Переделкино.