14:23 (мск), источник: ТАСС Наука
Названы условия возникновения наиболее сильных землетрясений
Существенное влияние на частоту и силу землетрясений в Алеутской островной дуге оказывает направление вектора сближения литосферных плит.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) выяснили, что существенное влияние на частоту и силу землетрясений в Алеутской островной дуге оказывает направление вектора сближения литосферных плит. Исследование поможет повысить точность прогнозирования землетрясений в дальнейшем, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
Согласно статистике, средние периоды повторяемости сильнейших землетрясений составляют порядка 100−1 000 лет на подвижных границах плит и 1 000−10 000 лет в стабильных внутренних регионах. В то же время исследования подтверждают, что сейсмический процесс в каждой конкретной зоне достаточно стационарен во времени. Однако на практике в силу действия различных факторов возможны заметные отклонения, что и подтвердили исследователи МФТИ.
«В лаборатории геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана МФТИ провели анализ сейсмогенного процесса Алеутской островной дуги, проходящей от Камчатки до Аляски. Было установлено, что именно направление вектора сближения литосферных плит, на границе которых находятся острова, оказывает существенное влияние на эти процессы. Исследование поможет прогнозировать будущие землетрясения, их силу и наиболее опасные территории. Результаты опубликованы в журнале Geosciences», — говорится в сообщении.
Алеутская островная дуга насчитывает около 300 островов. Это зона так называемой субдукции на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение Тихоокеанской литосферной плиты под Северо-Американскую. Острова расположены на Северо-Американской плите, а фронтальная часть островов представляет собой серию блоков, разделенных разломами перпендикулярно оси островной дуги. В разрезе эти литосферные блоки (так называемые «клавиши») имеют клиновидную форму.
Движущаяся плита оказывает давление на блоки, приводя к их сжатию. В какой-то момент эти напряжения достигают пороговых значений, что проявляется в виде сильнейших землетрясений. Кроме того, как отмечают ученые, особенностью Алеутской дуги является то, что в ее западной части направление субдукции происходит по касательной к направлению дуги. Это приводит не только к прямому, но и к боковому сжатию, в результате чего повышается уровень внутренних напряжений и сброс накопленной энергии происходит раньше.
Поэтому сильнейшие землетрясения могут происходить здесь чаще, чем в той зоне, где субдукция происходит перпендикулярно направлению дуги. Таким образом, как отмечают ученые, именно смену направления субдукции можно рассматривать в качестве механизма, объясняющего увеличение частоты землетрясений в зоне Алеутской островной дуги.