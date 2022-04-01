Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.
Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.