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01:11 (мск), источник: © РИА Новости

Франция возобновила выдачу туристических виз россиянам

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Франция возобновляет выдачу виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля, причем сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу.

Источник: РИА "Новости"

Однако это не означает, что поехать во Францию с туристическими целями смогут все желающие россияне, поскольку Россия все еще относится к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками в плане COVID-19, согласно французскому перечню, уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чтобы въехать во Францию даже с имеющейся визой, потребуется предъявить сертификат о прививке вакциной, признанной в Евросоюзе, либо предоставить подтверждение веского основания для поездки, к которым не относится туризм.

Кроме того, нет и прямых рейсов из России во Францию. Попасть в Париж можно со стыковками в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде, причем цена за билет в одну сторону начинается от 44 тысяч рублей на человека.

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