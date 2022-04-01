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01:42 (мск), источник: ТАСС

Умер французский фотограф Патрик Демаршелье

ТАСС, 1 апреля. Французский фотограф Патрик Демаршелье умер в четверг в возрасте 78 лет.

Источник: AP 2022

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении на странице фотографа в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У него остались жена Миа, трое сыновей и трое внуков.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском городе Гавр. В 1975 году он уехал из Парижа в Нью-Йорк.

Демаршелье сотрудничал с такими журналами, как Elle, Marie Claire и Glamour, долгое время работал в журналах Vogue и Harper’s Bazaar, участвовал в съемке рекламных кампаний для Dior, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent и множества других брендов.

Он также известен серией снимков принцессы Дианы (1961−1997).

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