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03:13 (мск), источник: Известия

ВОЗ назвала редко встречающиеся штаммы COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штаммы «Омикрон» и «Дельта» в группу «ныне циркулирующих» вариантов коронавируса, вызывающих обеспокоенность, тогда как «Альфа», «Бета» и «Гамма» отнесены к группе «прежде циркулировавших» штаммов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в женевской штаб-квартире ВОЗ.

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Источник: AP 2022

В организации пояснили, что такое деление связано с тем, что штаммы «Альфа», «Бета» и «Гамма» сейчас встречаются крайне редко.

Отмечается, что штаммы «Омикрон», «Дельта», «Альфа», «Бета» и «Гамма» ВОЗ относит к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (VOC).

«За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов “Альфа”, “Бета” и “Гамма”. За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов», — сказали агентству ТАСС в штаб-квартире ВОЗ.

Уточняется, что штаммы категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, избегают иммунной реакции организма, а также меняют клиническую картину или же снижают эффективность применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

Накануне сообщалось, что общее количество случаев заражения COVID-19 на прошлой неделе снизилось, а число смертей от него возросло.

В ВОЗ считают, что такие результаты связаны с изменениями в определении смертей от COVID-19 в Чили и США, а также с «ретроспективными корректировками» в Индии и Юго-Восточной Азии.

По данным еженедельного обзора организации, за предыдущую неделю в мире выявили более 10 млн новых случаев и свыше 45 тыс. смертей.

Ранее в этот день доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что эпидемиологическая обстановка на территории РФ вполне благоприятна, однако есть шанс, что в осенне-зимний период придется вернуть некоторые ограничения.

Вместе с тем, по его словам, ограничения снимают не на пустом месте. Он отметил, что для принятия таких решений региональные власти ориентируются на положение дел в местных больницах и «количество свободных коек под ковидных больных».

29 марта специалист объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Китае. Новую волну он связал с проникновением в страну штамма «Омикрон» во время проведения Олимпиады.

С 28 марта в китайском Шанхае объявлен локдаун из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Он станет самым интенсивным в Китае с момента локдауна в Ухане, где была выявлена первая в мире вспышка нового коронавируса в 2019 году.

В России же, по данным Роспотребнадзора, рост числа заболевших отмечается только в одном регионе. О каком именно регионе идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что в России за прошедшую неделю снизился показатель заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба на 28 марта, на 100 тыс. населения он упал на 26,7%. В тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в России.

Однако директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что россиянам следует пройти повторную вакцинацию от COVID-19 на фоне роста заболеваемости за рубежом.

Справка
Стелс-омикрон не принесет новую волну эпидемии. Он давно уже с намиСлухи пророчат России новую волну коронавируса едва ли не через неделю из-за стелс-омикрона или дельтакрона.
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