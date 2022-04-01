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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 19 164 заболевших COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 19 164 случая заражений коронавирусом. Это на 0,59% меньше, чем накануне (19 277).

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Число суточных госпитализаций составило 3 754 человека, на 2,6% меньше по сравнению с 31 марта (3855), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Лидеры по заболеваемости:

  • Москва — 1038;
  • Санкт-Петербург — 958;
  • Ростовская область — 885;
  • Свердловская область — 801;
  • Нижегородская область — 658.

За сутки в России умерли 342 заболевших, что на 3 меньше, чем вчера (345). Выписаны в связи с выздоровлением 45 998 человек, на 8,9% меньше по сравнению с 31 марта (50 496).

Лидеры по смертности:

  • Москва, Санкт-Петербург, Воронежская область — 19;
  • Самарская область — 13;
  • Московская область — 12;
  • Ростовская и Челябинская области — 10.
  • Красноярский край, Брянская, Иркутская, Пензенская и Ульяновская области — 8.

Ранее Центр имени Гамалеи совместно с Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом представил результаты исследования эффективности «Спутника V» для людей с ВИЧ-положительным статусом, данные опубликовал The Lancet. Утверждается, что российский препарат стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью именно для этой категории пациентов.

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