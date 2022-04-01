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12:49 (мск), источник: ТАСС

«Артдокфест» приостановил проведение фестиваля в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/ — Проведение фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» в РФ приостановлено. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Источник: Агентство «Москва»

«Дирекция “Артдокфеста” заявляет о приостановке проведения фестиваля в России <…> Каждый зритель, купивший билет на показ в кинозале, получит бесплатный доступ к онлайн-просмотру выбранного фильма на платформе Artdoc.media», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для онлайн-просмотра необходимо заполнить форму на сайте фестиваля, рассылка онлайн-билетов начнется 4 апреля. Фильм будет доступен для просмотра 72 часа. В случае, если правообладатель не дал согласие на онлайн-доступ, зрителям предложат на выбор другой фильм.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» впервые прошел в Москве в 2007 году на площадке кинотеатра «Художественный» в Москве. Его организатором выступила дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» (АНО «Премия ЛАВР») и режиссер Виталий Манский. Фестиваль был создан для поддержки и продвижения фильмов закрытого профессионального конкурса «Лавровая ветвь», участвующих прежде всего в номинациях «Лучший авторский документальный фильм» и «Лучший дебют».

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