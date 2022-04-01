ВЦИОМ рассказал о доверии россиян политикам

Сообщается, что уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за минувшую неделю составил 51,8 и 52,4 процента соответственно.
Во ВЦИОМ также рассказали, что Путину доверяют 81 процент респондентов, Мишустину — 63,1 процента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 41,1, председателю КПРФ Геннадию Зюганову — 27,5, руководителю фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 27,1, лидеру политической партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4 процента.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41 процент, КПРФ — 11,2, ЛДПР — 8,5, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8, «Новые люди» — 4,6 процента.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что три четверти россиян (76 процентов) поддерживают решение президента Владимира Путина поставлять газ в Европу за рубли. Большая часть граждан отнеслись к данному решению лидера скорее положительно, отметили в центре.