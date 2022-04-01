13:28 (мск), источник: N + 1
Физики разобрались с точением камня водой
В этом оказался виноват уникальный профиль механических напряжений, вызываемый каплями.
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Физики из США и Чили с помощью техники высокоскоростной стресс-микроскопии детально исследовали то, что происходит с поверхностью, на которую падает капля несжимаемой жидкости. Оказалось, что пространственно-временные профили механических напряжений, возникающее при этом, существенно отличаются от таковых при ударе твердых шариков. Выявленные учеными особенности объясняют причины характерной эрозии и разрушения поверхностей, на которые долго капает вода. Исследование опубликовано в Nature Communications.
Достаточно длинная последовательность ударов капель воды о каменную поверхность приводит к ее эрозии и разрушению. На этот факт обратил внимание еще Лао-Цзы в V веке до нашей эры, и с тех пор этот процесс стал метафорой целеустремленности и настойчивости во многих культурах. Помимо своего философского значения, последствия ударов капель актуальны для широкого круга природных, экологических и инженерных процессов, включая эрозию почв, сохранение объектов наследия, износ лопастей ветряных и паровых турбин и так далее.
И если механизм повреждения твердых поверхностей под ударом сжимаемых капель, летящих со скоростями несколько сотен метров в секунду, физикам известен достаточно хорошо, то понимание ударной эрозии от низкоскоростных несжимаемых капель, которое имеет место в большинстве естественных случаев, находится в зачаточном состоянии. Множество имеющихся сегодня данных получено с помощью высокоскоростной съемки, а потому позволяют судить лишь о кинематике капли. Исследования же, которые изучали динамические свойства этого процесса, обладали недостаточным пространственно-временным разрешением, чтобы однозначно выявить причины эрозии.
Сян Чэн (Xiang Cheng) из Университета Миннесоты с коллегами из США и Чили смогли преодолеть существующие ограничения и разобраться в деталях того, какие именно динамические процессы вызывает небольшая капля воды, ударяющаяся о твердую поверхность. С помощью техники высокоскоростной стресс-микроскопии они изучили то, как распространяется напряжение по поверхности и глубине и сравнили его с эффектами от падения стального шарика. Оказалось, что жидкая капля воздействует на подложку принципиально иным и сложным образом.
Идея метода заключается в изготовлении твердой подложки из полидиметилсилоксана с примесью флуоресцирующих частиц полистирола диаметром 30 микрометров. Физики формировали в подложке из лазерного луча световую плоскость, которая была перпендикулярна поверхности и проходила строго через середину падающих на нее капель. Наблюдая за свечением микрочастиц сбоку с помощью высокоскоростной камеры, они могли фиксировать их смещение с частотой 40000 кадров в секунду. Само смещение обрабатывал корреляционный алгоритм, позволявший достигнуть пространственного разрешения в 115 микрометров.
Для создания капель авторы готовили водный раствор йодида натрия. Система подачи капель была устроена таким образом, чтобы их диаметр был равен 3,49 миллиметрам, а скорость у поверхности — 2,97 метрам в секунду. Для сравнения физики бросали на образец стальные шарики диаметром 3,16 миллиметров и скоростью 0,49 метров в секунду. Для сокращения ошибок данные с микроскопа усреднялись дважды: сначала по последовательности пяти одинаковых ударов, а затем по трем таким последовательностям для разных точек подложки.
Сравнение сдвигового напряжения выявило большие различия в ударах стальным шариком и каплей. Если в первом случае напряжение оставалось локализованным в точке удара, то во втором случае его фронт двигался радиально по мере расплющивания капли. Так происходит из-за особенностей поведения жидкости при ударе. В самый начальный момент времени нижняя часть капли формирует плоский пьедестал (ламель), растущий по мере движения капли вниз. Точка, где граница капли переходит в ламель, называется точкой поворота, поскольку в ней поток жидкости резко меняет направление, утягивая за собой поверхность подложки. Этот механизм подтвердился тем, что зависимость координаты пика напряжения от времени хорошо совпадает с формулой, полученной теоретиками для точки поворота.
Другие отличия показали себя и в сравнении поведения нормального напряжения (сжатия) для капель и шариков. Как и в случае сдвигового напряжения, для удара капель физики увидели распространяющийся фронт, который ранее также предсказывали теоретики, но никто никогда не наблюдал. Неожиданным, однако, оказалось то, что начиная с некоторого момента времени на поверхности подложки стали возникать области отрицательного давления (растяжения), что свидетельствует о формировании поверхностной акустической волны или волны Рэлея. Поскольку скорость распространения фронта из точек поворота зависит от времени по закону обратного корня, в начальный момент времени он находится в сверхзвуковом режиме. Когда же волна Рэлея достигает точек поворота, происходит резонанс и взрывоподобный рост ее амплитуды. Возникающая волна декомпрессии ослабляет связь внутри материала и способствует сильной эрозии.
Марат Хамадеев