Что изменится в жизни россиян с 1 апреля Весенний призыв, индексация пенсий, налоговые льготы и другие новшества
Фоторепортажи
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
8В Японии произошло сильное землетрясение
09:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Космические кроссовки продают на AliExpress с большой скидкой

Пора прятать пуховики в дальний шкаф, а зимние ботинки менять на более комфортную и легкую обувь. Мы собрали для вас самые заманчивые весенние предложения, чтобы вы были во всеоружии в любую погоду, ведь активный ритм жизни располагает к долгим пешим прогулкам. Выбирайте обувь из множества вариантов в нашей подборке. Вас удивит не только ассортимент, но и их привлекательные цены. Будьте готовы к любым приключениям!

Наобычные демисезонные кроссовки

Стильные кроссовки на весну и осень сделаны из дышащего материала. Качественно прошитая обувь подойдет для занятий спортом и отдыха. Износостойкая подошва из резины, интересный дизайн. Приобретая такие кроссовки, будьте уверены в том, что еще не раз на них обратят внимание. Производитель рекомендует подбирать свой размер. Обувь не маломерит. Размер действующей скидки уточняйте на сайте.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Крассовки крутые. Яркие, выглядят стильно, дошли до Москвы быстро, даже не ожидала. Подошва не дубовая, эластичная.
Наобычные демисезонные кроссовки
Удобные мужские кроссовки

Эти мужские «дышащие» кроссовки  — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Удобные мужские кроссовки
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. На данный товар действует ускоренная доставка.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень удобные мужские кроссовки
Легкие кроссовки

Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Милые легкие кросовочки. Есть запах химии но не критично за свою цену отличные. На 38 взяла 40 и не пожалела, удобно ноге комфортно свободно, можно было и 39 . Но точно не 38 в 38, 38 был бы малой.
Легкие кроссовки
Умные кроссовки

Последний писк моды и настоящая революция в обувной промышленности - умные кроссовки с микрочипом, который крепится либо к самим кроссовкам, либо в специальную стельку к любой обуви и подсчитывает шаги. Служит полноценной заменой фитнес-браслетам. Лучшие умные кроссовки на АлиЭкспресс сейчас можно купить с хорошей скидкой.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Обувь удобная и красивая. Использую для игры в волейбол и тренировки в фитнесе. При беге хорошо обдувается передняя верхняя часть. Снизу стопе немного жарковато, но терпимо. Важно, что подошва цепкая и не скользит, и достаточно амортизирует. Тряпочная часть устойчива к воде (видимо, есть специальная подкладка). Чувствуется качество, думаю, долго послужат.
Умные кроссовки
Модные кроссовки на плоской подошве

Модные кеды на плоской подошве из полиуретана никогда не потеряют своей актуальности как дополнение к casual-образу за счет удобства, универсальности и стиля. Комфортная шнуровка и крепкая классическая спортивная кедная подошва позволят незаметно пересекать большие расстояния и получать от прогулки максимальное удовольствие. Цена вас порадует!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки легкие летние. Но маломерки. Пришли быстро
Модные кроссовки на плоской подошве
Дышащие мужские льняные брюки

Брюки выполнены из дышащего материала, благодаря чему прекрасно подходят для жаркой погоды. Льняная ткань очень плотная, но при этом легкая и слегка шероховатая. Она выглядит очень просто, но при этом стильно. Прежде всего мужские льняные брюки хороши тем, что способны отталкивать статическое электричество и защищать тело человека от вредных радиоактивных лучей. Такой материал довольно прочен и долговечен. Мужские брюки на мягкой резинке подойдут практически любому. Заказывайте за полцены на странице товара Алиэкспресс.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Посылка дошла быстро, надежно упакована. Брюки полностью соответствуют описанию и изображению на сайте. Очень нежный и приятный материал, сшиты качественно. Покупкой доволен, рекомендую этот магазин. Спасибо продавцу!
Дышащие мужские льняные брюки
Сетчатые мужские кроссовки

Лаконичные и комфортные кроссовки из эластичного воздухопроницаемого сетчатого текстиля на гибкой подошве станут незаменимым аксессуаром в вашем гардеробе. Данная пара очень практична, сделана из износостойких материалов. Цветная подошва и шнурки делают эту модель выразительной и ультрамодной. Выбирайте лучшую для себя цветовую гамму кроссовок на сайте. На данный товар действует функция ускоренной доставки. Размер в соответствии с длиной стопы.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки легкие, но жалко, малы. Закажу на размер побольше. Продавец молодец, выдал быстро: с такой скоростью товар еще не приходил. Спасибо!
Сетчатые мужские кроссовки
Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале  размеров. Все нормально
Ортопедические стельки
Мягкие кроссовки для бега

Кроссовки для бега имеют низкую высоту голенища, сделаны из дышащего материала. Стильные кроссовки с функцией контроля движения подойдут для спорта на бетонном полу, также в них вы с легкостью пробежите и 40-километровый марафон. Кроссовки унисекс с защитой от воды представлены в девяти разных моделях. Покупатели рекомендуют брать на размер меньше необходимого. Заказывайте за полцены с функцией ускоренной доставки.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки, очень нравятся, но большие. Моя нога 26,5 см, ориентировался по размерной таблице, здесь показано было, что нужно заказывать 42. Но они оказались больше на целый 1 см. В остальном очень удобные и красивые. На улице при солнечном свете прямо-таки светятся благодаря своему белому цвету. Дошли очень быстро. С продавцом не списывались, повезло, что есть тот, кому эти кроссовки подошли. Планирую купить еще одни.
Мягкие кроссовки для бега
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а также беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Кроссовки для походов

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Кроссовки для походов
Надежные мужские кроссовки

Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с отличительным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить
Надежные мужские кроссовки
Водонепроницаемые беговые кроссовки

Высокие и плотные кроссовки подойдут для бега в любую погоду. Обувь с амортизацией и защитой от воды. Можете не переживать за состояние и здоровье ваших стоп и ног, благодаря специальной технологии изготовления кроссовок в них можно спокойно бегать по бетонному полу. Заказывая лучшие кеды на алиэкспресс, смеряйтесь с размерной сеткой от производителя.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Ставлю пять звезд за качество и объективность, все соответствует, оплатил и заказал в ночь с 27 на 28 ноября, неделю ничего не отправляли, так как ждали поставку на склад. Если бы не этот маленький косячок, я бы 10 баллов поставил. Рекомендую однозначно, потому что за такие деньги такое качество и дизайн не найти в Москве, если только где один-два размера, да и то сам бренд будет менее известен. Короче огонь кроссы!
Водонепроницаемые беговые кроссовки
Крутые кроссовки

Новые кроссовки  — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом первом вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки смотрятся круто! За счёт подошвы они тяжеловаты, но при ходьбе не заметно. Пружинящая подошва какого-либо дискомфорта при ходьбе не доставляет. На свой 43 размер заказывал 44 (10; 27,5 см) подошли как раз в притирку.
Крутые кроссовки
Светодиодные легкие кроссовки

Кроссовки UncleJerry со светодиодной подсветкой говорят сами за себя: лучшие кеды на алиэкспресс универсальны и просты в использовании. Кнопка переключения скрыта внутри тягового ремня на задней части пятки. Нажмите красную кнопку, чтобы включить светодиоднyю подсветку или изменить режим свечения. Выключается подсветка трехсекундным нажатием. При получении доставки обувь следует зарядить в течение 1-3 часов, и она будет светить до семи часов! Перед чисткой убедитесь, что батарея полностью разряжена. Будьте осторожны: не замачивайте в воде. Действует функция ускоренной доставки.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Размер совпал. Собственно это такой светящийся носок с подошвой, поэтому размеры довольно универсальные. Светится ярче, чем я ожидал. Круто!
Светодиодные легкие кроссовки
Детские ботинки на весну и осень

Демисезонная обувь должна защищать при любых погодных условиях, и для этого созданы детские кроссовки Lassie. Верх изготовлен из синтетических и текстильных материалов. Резиновая подошва обеспечивает превосходное сцепление с поверхностью. Тканевая подкладка и съемные стельки. Удобная застежка-липучка в сочетании с эластичными шнурками поможет отрегулировать желаемую ширину. Доставка по России. Заказывайте по сниженной цене!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Ботинки супер! Оригинал, брали до этого в магазине фирменном: один в один. Пришли хорошо упакованные, доставка - 7 дней. Размер соответствует сетке.
Детские ботинки на весну и осень
Детские мягкие кроссовки

Блестящие кроссовки для детей станут верными друзьями в веселых подвижных играх на свежем воздухе. Обувь не натирает детскую ножку, выполнена из дышащего материала с функцией амортизации на противоскользящей подошве. Супинатор поддержит свод стопы. Размерная сетка представлена на странице товара. Заказывайте с ускоренной доставкой прямиком из России.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Качественная недорогая (относительно) обувь. Спасибо!
Детские мягкие кроссовки
Светящиеся кроссовки для мальчиков и девочек

Светящиеся кроссовки — модная обувь в однотонном цвете. Она поможет привлечь внимание на дискотеке или вечеринке, поднимет настроение вам или вашим друзьям. С этими кроссовками вы или ваши дети будете всегда в центре внимания. Эта обувь управляется переключателем, заряжается через USB. Зарядка обуви занимает 2-3 часа, и они будут светить 7-8 часов. Обувь удобна и комфортна. Она сделана из практически невесомого полиуретана и резины. В кроссовках удобно заниматься спортом, совершать долгие прогулки или заниматься повседневными делами, и вы нисколько не устанете. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Доставка быстрая. Соответствует описанию. Кожзаменитель мягкий, посмотрим, как быстро появятся заломы. Запаха нет, аккуратная проклейка, нитки не торчат. Подошва резиновая, полупрозрачная. Много режимов подсветки. В комплекте кабель. В подарок положили наклейки и купон. Ребенок доволен. Спасибо продавцу!
Светящиеся кроссовки для мальчиков и девочек
Кроссовки - хит продаж

Дышащие кроссовки для бега, спортзала и прогулок выглядят лаконично и стильно, отлично сочетаются с любой одеждой, легкие и комфортные. Это настоящий хит продаж на “АлиЭкспрессе”, у которого больше 20 тысяч заказов. Товар доставят из России всего за несколько дней.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Недавно я купил такие кроссовки на размер больше, в комментариях посоветовали. Однако пришлось купить свой размер - и не прогадал. Все отлично подошло! На ноге сидят хорошо, и ощущение как в тапочках. Сухо и тепло. Друзья, непременно покупайте! 
Кроссовки - хит продаж
Массажер-спасатель для ног

Каждый день устают ноги? После вечернего душа поставьте стопы на мягкий массажный коврик, выберите любимый режим и его интенсивность: приятная вибрация расслабит мышцы, снимет отечность и усталость. Важная деталь: в состав коврика входят ионы серебра, которые защищают от инфекций и грибка, а сам коврик не боится мытья.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Очень крутая вещь, и видно, что качественная. Работает отлично, ноги расслабляет. Я не только на ступни, но и под икры ее кладу. Очень рекомендую. Это моя вторая вещь этой фирмы. One love.
Массажер-спасатель для ног
Утепленные кроссовки для женщин

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо.
Утепленные кроссовки для женщин
Удобные кеды

Кожаные белые кеды - идеальная обувь для поздней весны, лета и начала осени. Они мягкие и комфортные, как тапочки. При этом стильные и подходят под любую одежду - и под элегантное платье, и под шорты. Важный бонус - эту обувь по отличной цене доставляют ускоренно.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Прекрасные кожаные кеды. На длину стопы 25 см подошли идеально. Удобные. Сшиты очень хорошо, никаких ниток и кривых швов. Я очень довольна. Шнурки пришиты, не поменяешь.
Удобные кеды
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Крутые брюки карго

Удобные штаны с дополнительными карманами являются тем предметом одежды, который будет уместен в любой ситуации. Эта удобная модель входит в топ одежды и обуви на Алиэкспресс, а сейчас ее можно приобрести со скидкой в 50%. Кстати, карго отлично подходят как мужчинам, так и женщинам, главное - внимательно изучить размерную сетку и правильно подобрать размер.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Полностью соответствует описанию, размерам, количеству, цвету, качеству. Отправлено и доставлено оперативно. Прибыл заказ в целости и сохранности, отслеживался на всем протяжении пути. Брюки удобны и приятны в носке, не мнутся, не тянутся. Задний карман застрочен наглухо в одну строчку, которую при необходимости можно легко распустить. Ко всем семи карманам претензий нет: сшиты аккуратно и качественно. Брюками очень доволен - хорошее соответствие качества и цены. Продавца рекомендую.
Крутые брюки карго
Спортивные сандалии из натуральной кожи

Кожаные спортивные сандалии с надежной фиксацией и противоскользящей подошвой - это отличный выбор, для тех, кто ценит качество и комфорт. Сандалии доступны в разных размерах и цветах. А дополнительным приятным бонусом будет хорошая скидка и быстрая доставка Плюс. 

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Сандали супер. Беру не первый раз. На свой 43 взял 43. Сели отлично. До этого взял 44 и были на 1см больше в пятке. Носятся отлично, два лета носил и все еще целые. Сейчас взял на всякий случай. Продавец отличный, отправил быстро.
Спортивные сандалии из натуральной кожи
Короткие шорты для спорта и дома

Очень удобные шорты отлично подойдут для занятий спортом, отдыха и повседневной носки. Приятный к телу материал, комфортная резинка на талии, и дизайн не стесняющий движений. Шорты доступны в разных размерах и цветах, а еще их можно купить с приятной скидкой. 

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Заказываю не в первый раз. Первые были зеленые. Размер один М, но серые длиннее оказались - на 1 см, что для меня не играет большую роль. Качество хорошее. Пришла посылка быстро, вместе с другими посылками. Продавец очень быстро собрал и отправил товар. За что большое спасибо!
Короткие шорты для спорта и дома
Непромокаемые ботинки

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением. Абсолютные лидеры по числу продаж в этом сегменте.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично.
Непромокаемые ботинки
Сумка через плечо для путешествий

Многофункциональная сумка отлично подойдет как для повседневных увлечений, так и для путешествий. Водонепроницаемая ткань защитит вас в непогоду, так что можете быть уверены в сохранности ваших вещей. В сумку поместится и ноутбук, и книга, и другие мелочи. С помощью большого количества карманов вам удастся разложить грамотно все ваши принадлежности. Теперь ваши карманы на брюках и куртках будут свободны. Так как сумка выполнена из высококачественного материала, то прослужит она много лет и не утратит первоначальный вид. На данный товар действует функция ускоренной доставки.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • На Дальний Восток пришел за 12 дней, IML трек отслеживался. Позвонили с офиса доставки, и я сам съездил и забрал, чтобы не ждать курьера. Хорошо упаковано, рюкзак отменного качества! Без запаха, много карманов и все очень удобно и продумано, эту фирму заказываю второй раз, в эксплуатации отлично. Надеюсь, и этот рюкзак прослужит долго! В подарок продавец положил коврик для мыши с фирменным логотипом, спасибо большое! Однозначно рекомендую магазин и продавца! Можно смело заказывать!
Сумка через плечо для путешествий
Мужская водолазка

Водолазки классических цветов — базовая вещь в осеннем мужском гардеробе, которая подходит практически ко всему. Ее можно носить с кожаной или джинсовой курткой, а снизу образ дополнят джинсы прямого или зауженного кроя, брюки чинос, другие модели трикотажных или вельветовых брюк. Сейчас эту универсальную вещь можно купить с неплохой скидкой.

Перейти в магазин >>
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше
В отзывах пишут:
  • Водолазка очень достойная. Сидит хорошо. Не жмет, не тянет, приятна к телу. Брал XXL, мои параметры: грудь 114, вес 86, рост 183. Для любителей водолазок однозначно рекомендую.
Мужская водолазка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь