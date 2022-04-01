Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных

«Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!» — сказал Стеклов.
Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу. На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.
«Я считаю, это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе — у нас уже не первое выступление в госпитале. В Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и, казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет, никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей», — сказал собеседник агентства.
Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.
Ранее 31 марта заслуженный артист России Александр Маршал выступил в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Московской области.
Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.