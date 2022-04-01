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16:52 (мск), источник: © РИА Новости

Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции «Лучшим воинам мира» и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!» — сказал Стеклов.

Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу. На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.

«Я считаю, это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе — у нас уже не первое выступление в госпитале. В Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и, казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет, никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей», — сказал собеседник агентства.

Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.

Ранее 31 марта заслуженный артист России Александр Маршал выступил в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в Московской области.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира» организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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