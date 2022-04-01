Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак (»Спутник V«) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.
Вакцина, так же как и «Спутник V», состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, уточнили в пресс-службе.
Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови, отметили в Минздраве.
«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — пояснили в пресс-службе.