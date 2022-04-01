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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак (»Спутник V«) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Вакцина, так же как и «Спутник V», состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, уточнили в пресс-службе.

Вакцина формирует мукозальный иммунитет в отношение коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови, отметили в Минздраве.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — пояснили в пресс-службе.

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