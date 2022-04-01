Росстат зафиксировал рост смертности среди больных COVID в феврале

Общее число умерших c коронавирусом (независимо от того, был ли он основной причиной или сопутствующим фактором) выросло на 20,6% по сравнению с январем 2022 года и составило 43,2 тыс. человек. Это в два раза меньше пикового показателя ноября 2021 года (88,1 тыс. человек).
На февраль в России пришлась вспышка заболеваемости штаммом «омикрон», которая вызвала резкий рост случаев заражения — до 200 тыс. в день на пике.
Но в целом болезнь при этом штамме протекает легче, чем при предыдущих штаммах коронавируса, и характеризуется сравнительно низким уровнем смертельных случаев.
Летальность среди инфицированных «омикроном» в 4−17 раз ниже, чем среди заразившихся другими штаммами коронавируса, отмечали в Центре им. Гамалеи.
За все время пандемии с апреля 2020 года непосредственно от коронавируса в России скончались более 660 тыс. человек, из них почти 70 тыс. — за первые два месяца 2022 года. В 2020 году COVID-19 унес жизни 144 тыс. россиян, в 2021 году — 447 тыс., сообщал Росстат. Общее количество умерших с коронавирусом (основная причина и сопутствующий фактор) с начала пандемии достигло 760,3 тыс. человек.
За счет сильного снижения общей смертности в январе 2022 года по отношению к тому же месяцу предыдущего года количество умерших от всех причин в январе—феврале показывает снижение к тому же периоду 2021 года на 2,3%. В результате естественная убыль населения России за январь—февраль составила 178,7 тыс. человек — это на 2,7% меньше, чем за сопоставимый период 2021 года (183,7 тыс.). В первые два месяца 2022 года в стране родились 204,9 тыс. детей, что на 1,9% ниже прошлогоднего результата. В 2021 году естественная убыль в России достигла 1,04 млн человек.