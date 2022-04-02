05:05 (мск), источник: Известия
Надотехнологии: Счетная палата заявила об убыточности институтов развития
Куда ушли выделенные на инновации 2 трлн рублей и как можно донастроить систему.
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Деятельность «Роснано», Российской венчурной компании (РВК) и Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) в 2020 году была убыточна. Как выяснили «Известия», такие выводы содержатся в докладе Счетной палаты (СП). В целом 11 институтам инновационного развития РФ с момента их создания выделили уже более 2 трлн рублей, но лишь малая их часть пошла непосредственно на развитие инноваций, выявила СП. Аудиторы предложили разработать Концепцию национальной инновационной системы и уточнить перечень институтов развития.
Деятельность отдельных институтов инновационного развития в форме акционерных обществ не приносит прибыль. Так, в 2020 году убыточной была деятельность «Роснано» (тогда компанию еще возглавлял Анатолий Чубайс), РВК и КРДВ. Об этом на закрытой части заседания комитета Госдумы по экономической политике заявил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев. Запись его выступления есть в распоряжении «Известий».
Чистый убыток «Роснано» по МСФО за 2020 год вырос в 3,2 раза — до 52,9 млрд рублей. При этом по итогам девяти месяцев 2021-го новая управленческая команда отчиталась уже о чистой прибыли — 2,9 млрд рублей.
В частности, речь идет о выходе из исторического портфеля, реструктуризации долговых обязательств и снижении управленческих расходов, пояснил собеседник.
В ноябре прошлого года «Роснано» оказалась на грани дефолта. Мосбиржа по предписанию ЦБ приостанавливала торги облигациями компании. Она признала проблемы с «накопленным непропорциональным долгом» и необходимость корректировок финансовой модели. В декабре «Роснано» все-таки удалось расплатиться по обязательствам и избежать дефолта.
В Российской венчурной компании и Корпорации развития Дальнего Востока отказались предоставлять «Известиям» сведения о прибылях и убытках за последние годы.
Всего в России 11 федеральных институтов инновационного развития: ДОМ. РФ, КРДВ, «Росинфокоминвест», «Роснано», РВК, Корпорация развития МСП, ВЭБ. РФ, «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Их перечень был утвержден правительством в 2021 году.
СП проверила все компании. Аудиторы подсчитали, что с момента создания они в сумме получили уже более 2 трлн рублей из бюджета. Однако собственно на развитие инноваций пошла лишь малая часть этих средств.
— Вот непосредственно институтам, основной целью которых фактически является поддержка инновационных проектов, сумма составляет 472,7 млрд рублей, — уточнил аудитор.
Общий объем выплаченных дивидендов институтами, созданными в форме акционерных обществ (ДОМ. РФ, КРДВ, «Роснано», РВК, Корпорация МСП), за последние 10 лет составил всего 5,7 млрд рублей, что равняется 1,7% от общей суммы предоставленных им средств из федерального бюджета, выявили аудиторы.
В целом по итогам исследования СП пришла к следующим выводам:
По мнению СП, в перечень не вошел ряд организаций, занимающихся содействием инновациям, включая Российский фонд технологического развития, Фонд прямых инвестиций и «Платформу НТИ». При этом некоторые из списка, такие как ДОМ. РФ, КРДВ, не выполняют указанную функцию.
— Мы сделали вывод, что, конечно, требуется существенная донастройка госполитики в отношении институтов инновационного развития, — резюмировал Дмитрий Зайцев.
В целом вклад институтов «в отдельные показатели в сфере инновационного развития» за последние 10 лет увеличился, как и объем выручки проектов, профинансированных этими организациями. При этом сами показатели в сфере инновационного развития «остаются на невысоком уровне», фиксируется отставание России от стран-лидеров, отметили в СП. Также там констатировали провал Стратегии инновационного развития до 2020 года (ответственными за документ были Минэкономразвития и Минобрнауки). По словам Дмитрия Зайцева, поставленные задачи не были выполнены. В связи с этим СП выступила за подготовку нового документа, посвященного инновационному развитию.
Помимо этого, аудиторы раскритиковали реестр конечных получателей мер господдержки, который ведет Минэкономразвития. Его нельзя назвать полноценным инструментом мониторинга, уверены в СП.
СП предложила правительству поручить до 1 июля совместно с институтами развития разработать концепцию национальной инновационной системы. Также предлагается уточнить перечень инновационных компаний. Помимо этого, СП рекомендует проработать вопрос создания единого цифрового окна для проектов, претендующих на получение господдержки со стороны институтов.
По словам Дмитрия Зайцева, правительство уже дало поручение о проработке инициатив СП. В пресс-службе кабмина посоветовали обратиться в Минцифры. Министерство не ответило на запрос «Известий».
Необходимо принять закон, предусматривающий обязательную сдачу институтами развития данных в реестр получателей господдержки, со своей стороны отметил глава департамента стратегического развития и инноваций Минэка Рустам Тихонов в ходе заседания комитета. Министерство также готово скорректировать перечень институтов и доработать понятийный аппарат, заверил он.
«Известия» обратились в Минэкономразвития, СП и во все 11 институтов развития, ставших объектом исследования. В Счетной палате отказались ответить на вопросы. В ВЭБ. РФ и находящихся под его управлением институтах развития также отказались от комментариев.
Государство «до сих пор не поняло, зачем ему инновации», считает директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников.
К ключевым проблемам эксперт отнес отсутствие связки между созданием технологий и промышленностью, единого целеполагания и недостатки в правовой базе. Аналитик предложил подумать над новой стратегией инновационного развития — сейчас такого документа просто нет, а цели предыдущей достигнуты не были.