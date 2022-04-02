Илон Маск назвал главные угрозы для человечества

В интервью генеральному директору Axel Springer Матиасу Дёпфнеру бизнесмен рассказал о переживаниях, что развитие искусственного интеллекта может «пойти не так». Он признался, что относится к искусственному интеллекту и робототехнике с «некоторым трепетом», потому что «не хочет делать ничего такого, что потенциально может нанести вред человечеству». Также среди угроз для будущего Маск назвал рост «религиозного экстремизма».
По словам миллиардера, самая большая надежда на будущее цивилизации — создание «самодостаточного города на Марсе».
«Я был бы счастлив, если бы у человечества появился самоподдерживающийся город на Марсе, потому что тогда вероятная продолжительность жизни человечества намного увеличилась бы», — заключил он.
Ранее Маск заявил о резком подорожании сырья и грузоперевозок. По его словам, производители космической техники и электрокаров столкнулись со «значительным инфляционным давлением».