12:16 (мск), источник: Московский комсомолец
«Экипаж» закольцевал жизнь Александры Яковлевой
Умерла актриса, ставшая звездой железных дорог.
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1 апреля в Москве скончалась Александра Яковлева, навсегда оставшаяся в памяти зрителей, как отважная стюардесса Тамара из фильма «Экипаж» Александра Митты. Актрисе было всего 64 года. Последние несколько лет она отчаянно боролась за свою жизнь, но победить тяжелое онкологическое заболевание ей так и не удалось.
Она родилась 2 июля 1957 года в Калининграде, училась в Ленинградском институте театра, музыки и кино у знаменитого режиссера Игоря Владимирова, а потом окончила политех, что невероятно для актрисы. Чаще у творческих людей бывает все наоборот: получив диплом гуманитарного или технического вуза, они круто меняют жизнь, отдавая предпочтение театру и кино. Звездой Александра Яковлева проснулась после своей первой роли в фильме «Экипаж» Александра Митты в 1979 году. Картину посмотрели миллионы зрителей. Она стала рекордсменом советского проката.
Действие происходило в конце 1970-х. Экипаж самолета «Ту-154» должен был совершить посадку в терпящем бедствие городе нефтяников. В аэропорту в это время случилось землетрясение, но мужественный и почти сказочный экипаж чудом поднялся в воздух за мгновения до катастрофы. В Летчиков сыграли Георгий Жженов, Анатолий Васильев и Леонид Филатов, в героя которого и была влюблена красавица-стюардесса Яковлевой. То, как она покоряла сердце бортинженера Скворцова (Леонида Филатова) — это был прорыв для глухих застойных лет, когда считалось, что в СССР секса не было.
В 2016 году режиссер Николай Лебедев снимет новую версию фильма Митты и пригласит Яковлеву на роль чиновницы по имени Тамара. Это будет ее последняя роль в кино.
Александра Яковлева снялась и в других хитах — «Россия молодая» Ильи Гурина, где она сыграла Таисью Рябову, экранизации повести братьев Стругацких «Чародеи» в роли Аленушки, «Человеке с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой. Она сняла как режиссер мелодраму «Паром “Анна Каренина” в 1993 году.
Но самое удивительное, что у нее был еще и большой организационный дар. Чем она только не занималась. В 1990-е по ее инициативе в Калининграде появился кинофестиваль балтийских стран «Янтарная пантера», и Александра была его президентом. Она работала в управлении железных дорог, занималась там маркетингом и запуском «Сапсана», трудилась в аэропорту Пулково в Петербурге, занималась вопросами культуры в Калининграде, была там заместителем мэра в 1990-е. Не осталась в стороне от политической деятельности, возглавляла калининградское отделение партии «Яблоко».
2016 год стал важным для нее в творческом плане. Она сыграла в спектакле «Оскар» в Петербурге в театре, носящем имя ее коллеги Анны Самохиной, тоже рано покинувшей это мир из-за тяжелой болезни. Тогда же вышел «Экипаж» Николая Лебедева, закольцевавший ее кинобиографию.
Светлана Хохрякова