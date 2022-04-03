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10:44 (мск), источник: Известия

Иностранцы стали реже получать российское гражданство

Количество иностранных граждан, которые получили российское гражданство за первые два месяца 2022 года, сократилось на 15 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2021. Об этом рассказали в воскресенье, 3 апреля, в МВД России.

Источник: Reuters

«Так, за январь и февраль нынешнего года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, — 84 817», — сообщили в МВД.

При этом за январь-февраль 2021 года паспорта получили 99 873 иностранца.

Практически на 680 человек увеличилось число участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В первые два месяца 2021 показатель составил 8616, а за два месяца текущего года — 9293.

10 марта депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов призвал упразднить указ президента о политическом убежище, а также предложил максимально упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Украины и стран-членов НАТО.

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