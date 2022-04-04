13:03 (мск), источник: Моя Планета
Самые нелепые причины, по которым задерживали рейсы
Когда планы пассажиров срывал экипаж.
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Что вы почувствуете, когда увидите пилота, пытающегося безуспешно проникнуть в кабину летящего самолета? Именно в такую ситуацию попали пассажиры самолета авиакомпании Air India, следовавшего из Дели в Бангалор в мае 2013 года. Да-да, они увидели, как во время полета командир экипажа вышел в туалет, но вернуться обратно не смог, потому что дверь заклинило.
К счастью, внутри находился второй пилот. Открыть дверь у него тоже не получилось, зато он смог связаться с наземными службами и запросил незапланированную посадку. Диспетчеры разрешили временно остановиться в Бхопале, где на помощь экипажу и пассажирам пришли инженеры. Как только им удалось починить дверь, самолет продолжил рейс, задержавшись примерно на три часа.
В России за поиск претендента по возрастному принципу работодателю грозит штраф от 3 до 15 тысяч рублей. С 2013 года закон запрещает указывать в вакансиях подобные ограничения. Но в некоторых профессиях это действительно важно.
Так, с 2006 года, согласно Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации, хотя бы один из пилотов должен быть младше 60. Иначе — вылет запрещен. В феврале 2012 года при проверке летного экипажа рейса Polish Airlines, направлявшегося из Лондона в Варшаву, выяснилось, что 60 лет исполнилось двум командирам воздушного судна. Накладка произошла из-за того, что система составления расписания экипажей не выдает предупреждения о возрасте.
Поплатились за это пассажиры, которым пришлось провести в аэропорту «Хитроу» лишние пять часов, ожидая, пока авиакомпания заменит одного из пилотов. Правда, в качестве компенсации задержки им выдали бесплатную еду и напитки.
Бывает, что на работу не выходит один человек. Порой, проблемы возникают у двоих. В таком случае найти им замену сложно, но все же проще, чем когда в смену не выходит весь экипаж. В апреле 2016 года в эстонской авиакомпании Nordica так и случилось.
В самой авиакомпании причину объяснили весьма расплывчато, сказав, что рейс задержался «в связи с выполнением требований по рабочему времени и отдыху персонала».
Чтобы выполнить запланированный полет, пришлось срочно искать других пилотов и бортпроводников. В результате самолет вылетел с опозданием на два часа, что привело к значительным изменениям в расписании: сдвинулся обратный рейс из Мюнхена в Таллин, не вылетел в нужное время ночной рейс Таллин — Осло, от чего опять же задержался обратный — из Осло в Таллин.
Коллег, как и родственников, не выбирают, с ними находят общий язык и как-то живут. Но в апреле 2016 года один из пилотов авиакомпании Air India решил, что здесь, как и в любом правиле, есть свои исключения. И потребовал, чтобы с ним на дежурство вышла определенная коллега. Сначала ему ответили, что девушка назначена на другой рейс, но он пригрозил, что скажется больным. И помогло! В авиакомпании, видимо, решили, что проще удовлетворить требование капризного пилота, чем отменять рейс из индийского Ченнаи в Мале, столицу Мальдивской Республики. Правда, пока шло разбирательство, вылет задержался примерно на два часа.
В феврале 2010 года самолет американской авиакомпании Pinnacle Airlines уже готовился к вылету из Рочестера (штат Нью-Йорк) в Атланту (штат Джорджия), люди сидели на своих местах, как вдруг пилот воздушного судна попросил всех пройти на выход. Причиной стала потасовка бортпроводниц, которая быстро переросла из словесной перепалки в драку.
Впрочем, представитель авиакомпании позднее заявил, что спор начался, когда самолет уже вернулся к выходу на посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Да и не трогали стюардессы друг друга! Просто разговаривали. Эта версия в корне расходилась с впечатлениями пассажиров, но так или иначе, обеих бортпроводниц отстранили от работы. Искать им замену не стали. Рейс отменили, предложив альтернативные варианты перелета до места назначения. Кстати, обычно бортпроводники не летают постоянным составом, о назначении на рейс они узнают за несколько часов до вылета — об этом и других секретах работы «в небе» — в нашем интервью. А здесь стюардессы рассказали о самых странных случаях в своей практике.
Сосчитать людей, сидящих на своих местах, может оказаться задачей не из легких. Вдруг не заметил кого-нибудь? Придется начинать сначала. Так и произошло в мае 2019 года на борту рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего из Лондона в Белфаст, столицу Северной Ирландии.
Сначала стюардессы трижды проверили посадочные талоны. Но почему-то так и не сошлись в количестве пассажиров. Тогда они начали перекличку, чтобы понять, кто именно находится на борту. При этом пояснили, что не могут взлететь, пока не выяснят точное число людей. Чтобы установить истину, потребовалось примерно два часа — настолько задержался вылет лайнера.