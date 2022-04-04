Число заразившихся коронавирусом на лечении в Китае впервые превысило 100 тыс. человек

Как проинформировало ведомство, за минувшие сутки власти зарегистрировали 13 267 новых случаев заражения. Таким образом, уже второй день подряд официальное число вновь выявленных носителей инфекции превышает 10 тыс. человек. В распространенном заявлении уточняется, что среди заразившихся, зафиксированных за предыдущий день, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 405 человек, остальные 11 862 — бессимптомные носители. Лишь 130 из указанных новых инфицированных прибыли из-за границы.
В последнее время в КНР сложилась беспрецедентная ситуация: число бессимптомных носителей, проходящих лечение, продолжает быстро возрастать (за минувшие четыре дня их стало больше на 41,1%). Однако зараженных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 12,2% за тот же период).
Примерно 99% из проходящих сейчас в Китае лечение заразились на территории страны, остальные 1% прибыли из-за границы. Официально за все время в материковой части КНР переболели 125,7 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают — прим. ТАСС). За все время в стране было 4 638 летальных исходов от ковида.
Среди регионов Китая наиболее мощные вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток). Там находится порядка 85% еще не выздоровевших инфицированных.
Эпидемическая ситуация в стране продолжает оставаться серьезной. Однако, судя по количеству жилых зон с повышенным уровнем опасности, правительству удается контролировать ситуацию. Их число составляет 412 — на 28% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 29 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.