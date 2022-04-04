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10:18 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом на лечении в Китае впервые превысило 100 тыс. человек

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Показатель количества инфицированных коронавирусом нового типа, проходящих лечение под наблюдением врачей, в КНР впервые за время пандемии превысил 100 тыс. человек. Согласно опубликованным в понедельник данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, в больницах и специально оборудованных помещениях страны насчитывается 109 088 заразившихся — на 9,2% больше, чем днем ранее.

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Как проинформировало ведомство, за минувшие сутки власти зарегистрировали 13 267 новых случаев заражения. Таким образом, уже второй день подряд официальное число вновь выявленных носителей инфекции превышает 10 тыс. человек. В распространенном заявлении уточняется, что среди заразившихся, зафиксированных за предыдущий день, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 405 человек, остальные 11 862 — бессимптомные носители. Лишь 130 из указанных новых инфицированных прибыли из-за границы.

В последнее время в КНР сложилась беспрецедентная ситуация: число бессимптомных носителей, проходящих лечение, продолжает быстро возрастать (за минувшие четыре дня их стало больше на 41,1%). Однако зараженных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 12,2% за тот же период).

Примерно 99% из проходящих сейчас в Китае лечение заразились на территории страны, остальные 1% прибыли из-за границы. Официально за все время в материковой части КНР переболели 125,7 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают — прим. ТАСС). За все время в стране было 4 638 летальных исходов от ковида.

Среди регионов Китая наиболее мощные вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в Шанхае и в провинции Цзилинь (северо-восток). Там находится порядка 85% еще не выздоровевших инфицированных.

Эпидемическая ситуация в стране продолжает оставаться серьезной. Однако, судя по количеству жилых зон с повышенным уровнем опасности, правительству удается контролировать ситуацию. Их число составляет 412 — на 28% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 29 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

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