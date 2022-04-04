16:28 (мск), источник: Газета.Ру
Стоят по миллиону и весят по 15 кг: секреты костюмов на шоу «Маска»
Создатели шоу «Маска» рассказали, почему для изготовления костюмов приглашают электриков.
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Проект «Маска» телеканала НТВ — один из самых популярных на российском телевидении. В рамках шоу звезды скрываются за фантазийными костюмами, и именно наряды оказываются главными героями шоу, создающими интригу. «Газета.Ru» выяснила, как создаются костюмы и почему некоторые решения дизайнеров вызывают тошноту у героев программы.
Шоу «Маска» выходит в эфир НТВ с 2020 года. Это адаптация международного формата Masked Singer: на сцену поднимаются звезды кино, шоу-бизнеса, спорта — все они выступают в костюмах, в которых их невозможно узнать, и вдобавок стараются скрыть свои настоящие голоса. Задача членов жюри — угадать, кто скрывается под маской.
Главные герои передачи — не столько звезды, сколько костюмы. По словам генерального продюсера компании «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, работа над образами начинается параллельно с подбором участников для каждого нового сезона. Идеи зачастую черпаются из иностранных версий проекта и адаптируются под российскую.
Костюмы в шоу «Маска» представляют собой сложные конструкции. В некоторых из них даже есть система охлаждения — несколько небольших вентиляторов, благодаря которым дополнительный воздух поступает внутрь маски. По принципу работы эти вентиляторы похожи на те, что используются при охлаждении процессоров для ноутбуков.
«В новогоднем выпуске были костюмы со встроенными экранами, но в третьем сезоне шоу таких костюмов нет. Встроенные экраны показались артистам неудобными. Многие жаловались на головокружение и дезориентацию в пространстве. Это происходит, потому что экран должен быть расположен на комфортном удалении от глаз человека, а учитывая размеры маски, это не всегда возможно. Если экран стоит слишком близко к глазам, они быстро начинают уставать и болеть. Поэтому пока мы отказались от камер, экранов и от подсветки. Вентиляторы остаются, это важно, так как они дают дополнительный доступ кислорода в костюм и участнику не так жарко в костюме», — объясняет Юлия Сумачева.
С чего начинается работа над костюмом? Художник по костюмам рисует эскизы с учетом комментариев креативных продюсеров, после чего их показывают участникам. Они, как правило, приходят на шоу без малейшего представления о том, каких персонажей будут изображать — и выбирают из предложенного. Но есть исключения: некоторые участники третьего сезона, который идет по телевизору прямо сейчас, высказали свои идеи заранее.
В этом процессе задействованы более сотни человек. Среди них, помимо художников и бутафоров, есть специалисты, работающие с металлокаркасами, и электрики, которые проводят в костюмы свет и встраивают в них специальные экраны.
В изготовлении костюмов используются разные, материалы, начиная от кожи, парчи и бархата и заканчивая латексом и резиной. Поиски идут везде — вплоть до строительных и антикварных магазинов.
В качестве декора зачастую служат натуральные материалы. В частности, костюм Павлина декорирован настоящими павлиньими перьями и перьями других птиц. «Только так можно передать всю красоту и прелесть павлиньего оперения — иначе этого просто не сделать», — объясняют костюмеры. В костюме Осьминога, помимо жемчужин, использовано около 300 ракушек и морских звезд.
Для создания всех костюмов в третьем сезоне потребовалось более 10 км различной ткани, порядка 30 кг пластика, около 30 кг различных камней и страз, 40 литров жидкого силикона и более 25 кг металла для каркасных конструкций.
С каждым сезоном создатели шоу стараются сделать костюмы легче, совершенствуя технологии их изготовления. В тех случаях, когда сократить вес не удается, используется специальная корсетная система для равномерного распределения массы. Это делается для снижения нагрузки на спину и шею участника.
Что касается стоимости одного костюма, то она обычно колеблется в районе 1 млн рублей, но есть и те, что обходятся дороже. Это зависит от используемых материалов, предметов декора и трудозатрат.
Все костюмы проходят определенный тест-драйв перед использованием. Участники примеряют их бесконечное число раз, репетируют в них на сцене, чтобы понять, могут ли они в них дышать и двигаться. «Были случаи, когда участник выходил на сцену и понимал, что он вообще ничего не видит. В первом сезоне мы заметили, что в одной из масок видны глаза артиста. В срочном порядке нам пришлось дорабатывать костюм и вшивать дополнительный слой ткани, чтобы скрыть участника», — вспоминают костюмеры.
Некоторые костюмы дорабатываются по ходу шоу. Если участники худеют, костюмы приходится постоянно ушивать. А еще они двигаются — порой весьма активно. В первом сезоне солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева, выступавшая в образе Попугая, постоянно садилась на шпагат. Костюм певицы состоял из перьев, его постоянно приходилось обновлять, укреплять оперение.
По окончании сезона костюмы не утилизируются. Их хранят в специальных кофрах и впоследствии используют в новогодних выпусках. «У нас уже давно есть идея сделать выставку костюмов, а может даже и музей всех костюмов шоу “Маска”. Всех планов раскрывать не буду, но скажу, что мы давно думаем об этом», — поделилась планами генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Сумачева.
Ангелина Ларина