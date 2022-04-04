Более 740 тысяч россиян получили уведомления о размере будущей пенсии

Согласно сообщению, проактивное информирование граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений началось с 2022 года. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Данные будут поступать раз в три года.
«На сегодняшний день данные о сформированной на текущий момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили уже более 740 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Информационное письмо знакомит граждан с условиями получения права на страховую пенсию по старости, содержит данные, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также предполагаемый размер пенсии.