Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 25,6%

Увеличение количества госпитализаций произошло в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трех субъектах РФ, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157, сообщили в оперативном штабе.
В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%.
За сутки госпитализировали из-за коронавируса 1 571 человека, что на 20,7% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее был зарегистрирован 1 981 случай госпитализации. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах, увеличение — в 26, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 32 850, до 16 997 877, сообщили в оперштабе.
Днем ранее в штабе сообщили о 35 695 вылечившихся.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 94,9% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 287 против 304 днем ранее, до 369 995, сообщили в штабе.
В стране зарегистрировали менее 300 смертей за сутки впервые с 12 апреля 2021 года.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.
С начала пандемии в мире зафиксировали около 491,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 912 157 случаев заражения, умерли 369 995 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.