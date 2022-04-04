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12:22 (мск), источник: ТАСС

Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 25,6%

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 25,6%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 19,9%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Увеличение количества госпитализаций произошло в восьми регионах, а заболеваемость выросла в трех субъектах РФ, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 15 291, до 17 912 157, сообщили в оперативном штабе.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 17 июня 2021 года, в относительном он составил 0,09%.

За сутки госпитализировали из-за коронавируса 1 571 человека, что на 20,7% меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее был зарегистрирован 1 981 случай госпитализации. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах, увеличение — в 26, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 32 850, до 16 997 877, сообщили в оперштабе.

Днем ранее в штабе сообщили о 35 695 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 94,9% от общего числа заразившихся.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 287 против 304 днем ранее, до 369 995, сообщили в штабе.

В стране зарегистрировали менее 300 смертей за сутки впервые с 12 апреля 2021 года.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 491,5 млн заражений коронавирусом и более 6,1 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрировано 17 912 157 случаев заражения, умерли 369 995 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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