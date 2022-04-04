12:49 (мск), источник: РБК
В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с середины июня
В России за прошедшие сутки выявили 15 291 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе c COVID-19.
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Зарегистрированное число новых случаев стало минимальным с 17 июня 2021 года. Тогда оперштаб зафиксировал 14 057 заражений коронавирусом, следует из статистических данных.
Госпитализировали с коронавирусом 1571 человека, выписали из больниц в связи с выздоровлением 32 850 человек. Скончались за последние 24 часа 287 человек с COVID. По данным оперштаба, общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 369 995.
С середины февраля заболеваемость коронавирусом в России постепенно снижается, тогда число новых случаев в сутки доходило до 200 тыс. (11 февраля COVID диагностировали у рекордного числа россиян — 203 949 человек.).
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России еще не закончилась. По ее словам, в регионах, власти которых чрезмерно ослабили противоэпидемические меры, коэффициент распространения коронавируса начал увеличиваться.