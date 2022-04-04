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15:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Люди не доверяют врачам»: почему мы ставим себе диагнозы по интернету

Врачи раскритиковали пациентов за поиск своих симптомов в интернете.

Источник: StockSnap/CC0

При недомогании многие россияне откладывают визиты к врачу и пытаются ставить диагнозы и даже назначать лечение самостоятельно. Однако медики предупреждают: это может быть не только бесполезно, но и опасно. «Газета.Ru» — о том, как мы мешаем себя лечить и почему не надо искать свои симптомы в интернете.

В России самолечением занимается каждый третий — это показывают данные ВЦИОМ. Кроме того, некоторые люди осознанно затягивают визит к врачу и обращаются за медицинской помощью только в экстренных случаях.

Согласно исследованию Росстата, среди причин, по которым люди не обращаются к врачу, — сомнения в эффективности лечения, недоверие к медицинским организациям, нежелание платить за лечение и нехватка времени.

В этом, по мнению Ивана Кузина, основателя проекта «Культура здоровья», — корни привычки самостоятельно искать свой диагноз в интернете.

«Парадокс заключается в том, что люди не доверяет врачам, но не боятся искать в интернете симптомы и заниматься самолечением. И это в целом проблема мирового масштаба. Несколько лет назад шведские врачи даже записали ироничную песню под названием “Никогда не гугли свои симптомы”. А в комментариях к видео люди поделились сотнями своих историй», — рассказывает он «Газете.Ru».

Если постоянно гуглить симптомы, есть шанс стать ипохондриком и найти у себя массу несуществующих на самом деле болезней, считает Кузин. В качестве наглядного примера он приводит знаменитую цитату из повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»: «Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. Я выполз оттуда жалкой развалиной». Эксперт предупреждает, что поиск болячек в интернете и самолечение могут привести к негативным последствиям.

Вот вы решили поискать причины интенсивной головной боли. Сначала списываете все на стресс, погоду, душное помещение, недостаток сна, а через полчаса уже примеряете на себя симптомы от мигрени до менингита и опухоли мозга с красочными описаниями и судорожно ищите способы лечения.
Иван Кузин

Как рассказал «Газете.Ru» Петр Глазунов, врач-терапевт, ревматолог Европейского Медицинского Центра, диагнозы из Сети, с которыми к нему приходят пациенты, крайне редко оказываются верными. «Субъективно скажу, что люди склонны усугублять тяжесть своих болезней, при детальном расспросе обычно все оказывается не так плохо», — говорит врач. По словам специалиста, чаще всего «подготовленными» приходят люди средних лет или пожилого возраста. Врач связывает это с тем, что молодые в целом болеют реже и менее склонны преувеличивать серьезность своей проблемы.

«Иногда пациент после поиска диагноза в интернете зацикливается на каком-то методе, например, считает, что нужно сдавать целый список анализов или проводить МРТ. Но чаще после озвучивания диагноза из интернета люди на стол врачу кладут стопку из уже проведенных обследований: анализы, КТ, МРТ, заключения других специалистов. Часто это обследование избыточно, а иногда и вовсе не информативно», — рассказывает он.

По словам Геннадия Жданова, д.м.н., врача-невролога тверской клиники «РЖД-Медицина», каждый второй пациент приходит к нему на прием «подготовленным» — начитавшись о своих симптомах и с уже готовым диагнозом.

«Пациент приходит и заявляет — у меня остеохондроз, грыжа диска и вообще подозрение на опухоль», — рассказывает медик.

Врач отмечает, что придуманный пациентом диагноз он не учитывает. «Я провожу осмотр, составляю анамнез и только потом ставлю диагноз на основании своего заключения», — говорит он. И все же привычку гуглить симптомы невролог считает бесполезной, а в некоторых случаях и опасной.

«Потому что пациент, прочитав там описания и ощутив какой-то симптом у себя, начинает заниматься самодиагностикой и самолечением. Назначает себе препараты, которые могут навредить, ухудшить протекание заболевания и смазать картину для врача», — объясняет Геннадий Жданов.

Невролог добавляет, что одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных заболеваниях. Так, по словам врача, при инфаркте, инсульте или мозговой травме картина на МРТ выглядит примерно одинаково, а лечение — совсем разное.

«Пациент сам назначил себе МРТ, сравнил результаты исследований с тем, что нашел в интернете, поставил себе диагноз и выписал лекарства. А маленьких различий, заметных только специалисту, не заметил, чем ухудшил свое состояние и усложнил работу врачам», — объясняет он.

Неверно поставленный диагноз, и тем более, самолечение могут привести к побочным эффектам не только со стороны физического здоровья, но и стать причиной психических расстройств.

По словам Кузина, страсть к поиску диагноза в Сети очень часто приводит к потере не только здоровья, но и денег.

«Можно столкнуться с мошенничеством на сомнительных форумах и попасть на онлайн-консультацию к неквалифицированному специалисту. Или еще хуже — нарваться на советчиков нетрадиционных и даже опасных способов диагностики и лечения», — предупреждает Кузин.

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Тем не менее гуглить симптомы можно, но делать это нужно более осознанно, считает эксперт. «Вы можете изучить общую информацию о заболевании и распространенных симптомах, но постановку диагноза, назначение анализов, исследований и препаратов лучше доверьте специалисту», — советует он.

Некоторые прибегают к помощи интернета, когда сомневаются в достоверности поставленного диагноза или назначенного лечения. Эксперт считает такое поведение ошибочным и советует искать правду не в Сети, а обратиться к профильному специалисту в другое медицинское учреждение. «Лучше выслушайте мнение еще одного реального врача, а не гугл-доктора», — рекомендует он.

По мнению Родиона Шишорина, врача-психиатра, психотерапевта клиники «Чайка», у привычки искать симптомы и способы лечения в интернете есть и положительная сторона. «К примеру, пациент быстрее придет к врачу, в деталях изложит жалобы и развитие симптомов», — полагает он. С другой стороны, психиатр предупреждает, что такая привычка может принять вид прокрастинации: человек будет откладывать поход к врачу из-за тревоги, строить неверную картину болезни и формировать ложные ожидания от приема врача и лечения, что является проявлениями ипохондрического синдрома. Такие установки, по словам Шишорина, нарушают взаимодействие врача и пациента.

«Это сильно усложняет работу врача, который за короткое время приема должен не только провести опрос, осмотр и назначить варианты лечения, но и разубедить пациента в его ложных концепциях о симптомах и лечении», — объясняет он.

Психиатр подытоживает, что заставить людей читать доказательные источники медицинской информации невозможно, хотя существуют материалы для пациентов по отдельным заболеваниям и симптомам, которые написаны на доступном языке. «В целом если у вас возник какой-то симптом, лучше не тянуть время и проконсультироваться с врачом», — советует он.

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