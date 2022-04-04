ВЦИОМ выяснил, что почти 60% опрошенных россиян отрицательно относятся к НАТО

Телефонный опрос проходил 2 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов.
«Результаты исследования об отношении россиян к военно-политическому блоку НАТО говорят о том, что скорее отрицательно к нему относятся 59% участников опроса, безразлично относится каждый пятый (23%), о положительном отношении сообщили 2% респондентов», — говорится в сообщении.
Граждане преимущественно считают, что НАТО — это военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%).
В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО — это военный союз, защищающий страны — члены союза (15%).
«С тем, что целью блока НАТО сейчас, как и в момент его создания в 1949 году, остается военно-политическое сдерживание России, согласны 46% опрошенных россиян, 32% считают, что эта цель изменилась», — отмечается в материалах исследования.
При этом большинство респондентов (81%) слышали о ведении НАТО в последние годы военных операций в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке, не слышали — 5%. «Информированы, что во время военных операций были факты преступлений против человечности 73% граждан, не слышали об этом — 8% участников опроса», — говорится в исследовании.