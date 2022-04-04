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17:27 (мск), источник: © РИА Новости

Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки — это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций», — сказал Швыдкой на пресс-конференции.

Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию.

«Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок», — заключил Швыдкой.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки «‎Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

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