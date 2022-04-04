Швыдкой прокомментировал задержку музейных коллекций на границе с Хельсинки

«Действительно, в связи с последними санкциями, введенными Евросоюзом, возникла задержка музейных коллекций на границе с Хельсинки — это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. Этим уже занимаются наши сотрудники зарубежных учреждений, министерство культуры, директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки. Идет серьезная планомерная работа, она связана, повторю, с новым пакетом санкций», — сказал Швыдкой на пресс-конференции.
Он отметил, что сегодня делается все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию.
«Полагаю, что так оно и будет, при том, что ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок», — заключил Швыдкой.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Финляндии задержаны грузовики с произведениями искусства, которые возвращались с миланской выставки «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».