11:33 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые выяснили, как восприятие запахов зависит от национальности
Люди предпочитают одинаковые запахи независимо от культурного происхождения. Статья об этом опубликована в Current Biology.
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«Мы хотели выяснить, имеют ли люди во всем мире одинаковое восприятие запахов, и любят ли они одни и те же ароматы, или же подобные вещи обусловлены культурой — говорит Артин Аршамян из шведского Каролинского института. — Традиционно это считалось культурным явлением, но мы можем показать, что она тут ни при чем».
Исследование показало, что лишь молекулярная структура вещества определяет, посчитает ли организм запах приятным. Ученые отобрали девять групп людей из разных традиционных народов: четыре группы из охотников-собирателей и пять из племен, занимающихся земледелием. Всего в исследовании приняло участие 235 человек из разных регионов, некоторые из изученных племен почти не сталкивались с западными продуктами.
Независимо от племенного происхождения, люди признавали самым приятным запах ванилина и этилбутирата, который пахнет фруктами. Меньше всего участникам нравился запах изовалериановой кислоты, содержащейся в сыре, соевом молоке и поте человеческих ног.
В итоге исследователи заключили, что восприятие запаха на 41 процент зависит от молекулярной структуры вещества и на 54 процента — от личных предпочтений. Этническое же происхождение не играет существенной роли.