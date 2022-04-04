Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным

«Руки, ноги завязали, начали бить … ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился», — говорит Омар в видео, которое предоставили РИА Новости в Минобороны РФ.
Военнослужащий отметил, что у него на тот момент была борода, из-за чего украинские солдаты называли его кадыровцем и чеченцем.
По словам Омара, украинские военные угрожали ему повешением, говорили о том, что российских пленных «надо кастрировать». Были и такие угрозы, о которых военнослужащий не захотел рассказывать на камеру.
«Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал», — рассказал Омар.
Кроме того, украинские военные снимали видео о том, как пинают пленных. Сослуживцы также рассказали Омару, что украинцы били их по рёбрам, а кого-то прикладом по голове.