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19:54 (мск), источник: © РИА Новости

Российский военнослужащий рассказал об отношении националистов к пленным

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинские националисты многократно били руками и пинали ногами российских военнослужащих, попавших к ним в плен, рассказал побывавший в таком плену военнослужащий ВС РФ Омар.

«Руки, ноги завязали, начали бить … ногами по лицу, по голове били. Когда мне по лицу с ноги дали, я вырубился», — говорит Омар в видео, которое предоставили РИА Новости в Минобороны РФ.

Военнослужащий отметил, что у него на тот момент была борода, из-за чего украинские солдаты называли его кадыровцем и чеченцем.

По словам Омара, украинские военные угрожали ему повешением, говорили о том, что российских пленных «надо кастрировать». Были и такие угрозы, о которых военнослужащий не захотел рассказывать на камеру.

«Когда мы лежали с завязанными руками и ногами, там один раненый был, я не знаю, они его пытали или что, я не видел, но помню, как он кричал, орал», — рассказал Омар.

Кроме того, украинские военные снимали видео о том, как пинают пленных. Сослуживцы также рассказали Омару, что украинцы били их по рёбрам, а кого-то прикладом по голове.

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