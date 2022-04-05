10:34 (мск), источник: Аргументы и факты
Почему у Бориса Джонсона русское имя?
У премьер-министра Великобритании богатая родословная.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в стране знают как яркого и эксцентричного политика. Он не раз был замешан в скандалах и участии в алковечеринках. Одной из причин неординарности его характера британские журналисты называют смешанное происхождение. Кто такой Борис Джонсон и откуда у него русское имя, разбирался АиФ.ru.
Борис Джонсон родился в Нью-Йорке 19 июня 1964 года. Его полное имя — Александр Борис де Пфеффель Джонсон, но его все знают как Борис Джонсон. Имя премьера принято произносить с ударением на первый слог, но сам политик называет себя БорИсом. Русское имя премьер-министр Великобритании получил в честь русского эмигранта, с которым его родители познакомились в Мексике. О том, кто именно это был, не уточняется.
Да. Его прапрабабушка по отцовской линии Ханифа Феред была черкешенкой. Биографы пишут, что она иммигрировала во время Кавказской войны в Османскую империю, где попала в рабство. Прапрадед политика пленился красотой черкешенки и отдал за ее свободу солидные деньги, а позже женился на ней.
Прадед политика по отцовской линии — турецкий журналист Али Кемаль. Некоторое время Кемаль был министром внутренних дел в правительстве Ахмеда Окдая (последнего великого визиря Османской империи). Будучи у власти, прадед Бориса отдал приказ арестовать Кемаля Ататюрка (который позже стал первым президентом Турецкой Республики — прим. ред.). Однако после прихода Ататюрка к власти Али Кемаль был казнен. Так, его родной сын Осман Али (дед Бориса) бежал в Великобританию и взял себе британские имя и фамилию — Уилфред Джонсон.
Происхождение второй фамилии «Пфеффель» также имеет отдельную историю. Ее носила прабабушка политика — баронесса Мария-Луиза фон Пфеффель. Она приходилась внучкой знаменитому шахматисту Арни-Ривьеру.
У Бориса Джонсона также есть иудейские корни. Его прадед по материнской линии был американским ученым-палеографом. Его звали Элиас Эвери Леви. Он родился в Российской империи в г. Кальвария (город в Литве в Мариямпольском уезде — прим. ред.) в еврейской семье.
«Я думал, что я потомок недавних переселенцев в Британию, и это очень странное, сюрреалистичное чувство — узнать, что твой предок в десятом поколении — Георг II», — комментировал как-то представителям СМИ Джонсон.
Также, по данным Forbes, Джонсон является дальним родственником династии Романовых.
Источники:
https://tass.ru
https://ru.wikipedia.org.