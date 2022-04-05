Эксперт заявил, что доля «стелс-омикрона» в России выросла до 80%

«В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта “омикрон” — его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА. 1 — ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1 стабильно снижается в течение последнего месяца», — сказала она.
Черкашина также отметила, что роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения сублиний омикрон-штамма в РФ не наблюдается.
По ее словам, геновариант «дельта» представлен в РФ единичными образцами, в России его доля составляет менее 0,3−0,5%.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он выявлен во всех регионах РФ. В феврале 2022 года было обнаружено, что он подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3.