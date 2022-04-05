В России выросла популяция редчайшего дальневосточного леопарда

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Сообщалось, что по данным на 2021 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе живут 110 взрослых дальневосточных леопардов. Пятого апреля нацпарк отмечает юбилей — 10 лет с момента создания.
«В начале XXI века фиксировалось 35 леопардов. Сейчас, по последним данным, около 120 взрослых особей, то есть их число увеличилось почти в 4 раза», — сказал собеседник агентства.
По его словам, также за время работы нацпарка на этой территории выросла численность краснокнижного амурского тигра. «Минимально насчитали 41 взрослого тигра, а по факту здесь их больше 50 — прирост численности в два раза», — добавил Бардюк.
Он отметил, что рост популяций редких видов в нацпарке обусловлен в том числе тем, что на охраняемой территории большое внимание уделяется борьбе с браконьерами, незаконными рубками и природными пожарами. Если очаги возникают, то все силы мобилизуются в течение первых часов. «Это вносит большой вклад в охрану природы юго-запада Приморья, так как пожары — это угроза номер один», — уточнил собеседник.
«Эта цифра — число леопардов — сама по себе говорит о нашей работе. Это наш KPI (Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности)», — отметил Бардюк.
Во вторник он уточнил журналистам, что всего учёные насчитали 121 взрослого леопарда и 14 котят. Детёныши официально не учитываются при подсчёте популяции.