В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование

По словам депутата, Болонская система, предполагающая двухступенчатую систему преподавания (бакалавриат и магистратуру) критиковали многие специалисты. Так, дипломы российских вузов по-прежнему часто не признают в странах Запада, что ставит под вопрос эффективность подобной системы.
Милонов подчеркнул, что для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение именно в рамках специалитета, то есть в течение пяти лет. «Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — сообщается в письме.
Болонский процесс — процесс создания единого европейского пространства высшего образования — приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. На сегодня он включает в себя 48 стран-участниц. Москва присоединилась к этой системе в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.
Образовательный процесс не раз подвергался критике в России. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, несмотря на определенный позитивный вклад в отечественную систему образования, нововведения не оправдали ожидания до конца, в частности из-за проблем с признанием дипломов за границей. К тому же, по ее словам, многие работодатели считают бакалавриат средним специальным образованием, «будто человек окончил техникум».