Ученые выяснили, какие черты личности свойственны миллионерам

Исследователи проанализировали данные Социально-экономической модели Германии — ведущегося с 1984 года исследования, в рамках которого участники ежегодно сообщают о своем роде занятий, заработке, здоровье, удовлетворенности жизнью и других аспектах. В 2019 году в модель была добавлена подвыборка из более чем 2000 состоятельных людей, в том числе более 1100 миллионеров, чей капитал составляет в среднем около 4 млн евро.
Анализ черт личности участников исследования показал, что миллионерам присуща большая экстраверсия и эмоциональная стабильность, они готовы рисковать и ответственны. Наиболее эти черты свойственны миллионерам, которые считают, что добились всего сами, в меньшей степени — тем, кто связывает свое богатство в первую очередь с наследством.
«Это первое исследование, описывающее личность миллионеров на основе достоверных данных, — отмечают авторы работы. — Поскольку богатые люди оказывают особое влияние на процессы принятия решений в обществе, а личность оказывает определяющее влияние на то, как люди думают и ведут себя, исследование личностных черт миллионеров имеет большое социальное значение».
Среди остального населения похожие характеристики, но в менее выраженной форме, встречались у тех, кто добился какого-либо финансового успеха, хотя и не стал миллионером. Это подтверждает, что черты личности играют важную роль в накоплении богатства, подчеркивают исследователи.