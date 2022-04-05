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11:25 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, какие черты личности свойственны миллионерам

Миллионеры более терпимы к риску, эмоционально открыты и добросовестны, чем население в целом, выяснили немецкие исследователи из Свободного университета Берлина и Вестфальского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Исследователи проанализировали данные Социально-экономической модели Германии — ведущегося с 1984 года исследования, в рамках которого участники ежегодно сообщают о своем роде занятий, заработке, здоровье, удовлетворенности жизнью и других аспектах. В 2019 году в модель была добавлена подвыборка из более чем 2000 состоятельных людей, в том числе более 1100 миллионеров, чей капитал составляет в среднем около 4 млн евро.

Анализ черт личности участников исследования показал, что миллионерам присуща большая экстраверсия и эмоциональная стабильность, они готовы рисковать и ответственны. Наиболее эти черты свойственны миллионерам, которые считают, что добились всего сами, в меньшей степени — тем, кто связывает свое богатство в первую очередь с наследством.

«Это первое исследование, описывающее личность миллионеров на основе достоверных данных, — отмечают авторы работы. — Поскольку богатые люди оказывают особое влияние на процессы принятия решений в обществе, а личность оказывает определяющее влияние на то, как люди думают и ведут себя, исследование личностных черт миллионеров имеет большое социальное значение».

Среди остального населения похожие характеристики, но в менее выраженной форме, встречались у тех, кто добился какого-либо финансового успеха, хотя и не стал миллионером. Это подтверждает, что черты личности играют важную роль в накоплении богатства, подчеркивают исследователи.

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