В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах», — говорится в сообщении.
Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким, актуальный показатель заболеваемости по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года.