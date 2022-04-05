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10:46 (мск), источник: © РИА Новости

В трех регионах выявили рост заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю зарегистрирован в трех регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Источник: © РИА Новости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13 недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трех регионах», — говорится в сообщении.

Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в России все еще остается высоким, актуальный показатель заболеваемости по-прежнему превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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