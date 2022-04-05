РКН требует от «Википедии» удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации

«В последнее время на “Википедии” стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. “Википедия” стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — отметили в ведомстве.
В Роскомнадзоре считают, что авторы размещенных на «Википедии» статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией.
«В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — отметили в РКН.
Ранее Роскомнадзор уже направил администрации «Википедии» требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. «Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила», — заключили в ведомстве.
Согласно российскому законодательству владельцу интернет-ресурса, не удалившему по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит административная ответственность — штраф до 4 миллионов рублей для юридических лиц (статьи 13.41 КоАП РФ).