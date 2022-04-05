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10:52 (мск), источник: РАПСИ

РКН требует от «Википедии» удалить материалы с недостоверной информацией о спецоперации

МОСКВА, 5 апр — РАПСИ. Роскомнадзор на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.

Источник: Reuters

«В последнее время на “Википедии” стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. “Википедия” стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре считают, что авторы размещенных на «Википедии» статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией.

«В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — отметили в РКН.

Ранее Роскомнадзор уже направил администрации «Википедии» требование удалить недостоверную информацию о событиях на Украине. «Требование ведомства администрация интернет-ресурса до сих пор не выполнила», — заключили в ведомстве.

Согласно российскому законодательству владельцу интернет-ресурса, не удалившему по требованию Роскомнадзора противоправную информацию, грозит административная ответственность — штраф до 4 миллионов рублей для юридических лиц (статьи 13.41 КоАП РФ).

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