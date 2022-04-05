13:42 (мск), источник: N + 1
В окрестностях древнего города Урук раскопали 4000-летнюю лодку
Ее обнаружили еще в 2018 году.
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Археологи из Германии и Ирака раскопали 4000-летнюю лодку, которую четыре года назад обнаружили в окрестностях древнего города Урук. Семиметровая находка была построена из органического материала, пропитанного природным битумом. Об этом сообщается в пресс-релизе Германского археологического института.
На территории современного Ирака располагался древний шумерский и вавилонский город-государство Урук. Он находился в южной части Междуречья, на берегу ныне пересохшего рукава Евфрата. Уже в IV тысячелетии до нашей эры Урук сложился как город, став религиозным и военным центром. К началу III тысячелетия до нашей эры он был крупнейшим земледельческим поселением Месопотамии и центром культа богини Инанны и бога Ану. В XXIV веке до нашей эры Урук стал столицей всего Шумера, а в XXII — Шумера и Аккада. Он продолжал оставаться важным городом вплоть до III века до нашей эры, пока его не разрушили Сасаниды.
Археологическое исследования Урука началось еще в середине XIX века и продолжалось вплоть до 1980-х годов, сопровождаясь масштабными грабительскими раскопками. На площади около 530 гектаров ученые обнаружили остатки городской кирпичной стены длиной почти девять километров, жилых кварталов, дворцов, храмов и мастерских разных эпох. В ходе работ археологи раскопали образцы портретной скульптуры, рельефы, цилиндрические печати и амулеты, а также более 15 тысяч клинописных табличек и прочих надписей, из которых около пяти тысяч артефактов с протоклинописью относятся еще к концу IV тысячелетия до нашей эры. Среди других находок также выделяются металлические орудия и керамика.
Ученые из Государственного совета по древностям и культурному наследию Ирака и Германского археологического института раскопали остатки лодки, обнаруженной во время исследования древних ирригационных каналов, полей и небольших поселений в 2018 году в окрестностях Урука и зафиксированной с помощью фотограмметрии. Археологи приступили к работам на этом объекте из-за эрозии почвы, которая привела к частичному обнажению древнего артефакта и угрозе его разрушения.
Исследователи обнаружили очень хрупкую конструкцию, изготовленную из органического материала, которым мог быть тростник, пальмовые листья или дерево. Он был пропитан природным битумом. Эта лодка достигала семи метров в длину и 1,4 метра в ширину. Ученые отметили, что органика до наших дней не сохранилась, а судить о ней можно лишь по отпечаткам в слое битуме, толщина которого не превышает одного сантиметра. Вероятно, она затонула в реке около четырех тысяч лет назад.
Ранее на N + 1 рассказывали о других лодках, найденных археологами. Так, во Флориде подняли со дна озера 6,5-метровое каноэ возрастом около тысячи лет, а Висконсине достали девятиметровую лодку возрастом около 1200 лет.
Михаил Подрезов