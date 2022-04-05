Инструкция путешественнику: какие изменения ждут российских туристов в апреле

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 9 апреля отменит коронавирусные ограничения на полеты в 52 дружественные страны.
Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям.
Михаил Мишустинпремьер-министр
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что после полного закрытия международного авиасообщения в начале пандемии Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на протяжении двух лет «порциями» возобновлял полеты за рубеж, однако с ограничениями.
В частности, власти разрешали перевозки только в определенные аэропорты за границей и лишь из отдельных российских городов. Регламентировалось и максимальное количество рейсов в неделю, а также допустимый тип полетов — регулярный или чартерный.
Вместе с тем в АТОР подчеркнули, что отмена коронавирусных ограничений для 52 стран касается только количества и типа рейсов. В Оперштабе уточнили, что регулярные и чартерные авиаперевозки откроют с государствами Азии, Африки, Европы, Океании, Центральной и Южной Америки.
В Азии — Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка, Афганистан, Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Китай, КНДР, Кувейт, Ливан, Монголия, Мьянма, Малайзия и Мальдивы.
В Африке — Марокко, Намибия, Сейшелы, Танзания, Тунис, Эфиопия, ЮАР, Алжир, Ботсвана, Египет, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Мадагаскар и Мозамбик. В Европе — Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Молдавия. В Америке — Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Коста-Рика, Ямайка и Перу. В Океании — Фиджи.
Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, включая ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.
Решение РФ о снятии ограничительных мер не приведет к автоматическому возобновлению авиасообщения со всеми анонсированными странами, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Например, Китай со своей стороны пока не снял коронавирусные ограничения и с туристическими целями туда летать возможности все еще нет, пояснил специалист.
Более того, в этом списке есть страны, в которые никогда не было прямых рейсов из России, и, скорее всего, сейчас они тоже не появятся, подчеркнул Горин. В частности, речь идет о Лесото, Коста-Рике и Фиджи.
Из нового списка с точки зрения российских туристов потенциал имеют Тунис, Израиль, Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и ряд других стран.
Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)
Эксперт обратил внимание, что Турция и Египет, подпавшие в новый список, и так принимали чартерные рейсы из России. «Теперь для Турции и Египта отменены все ограничения на пункты прилета и вылета. То есть фактически из любого российского международного аэропорта можно будет направить рейс в любой международный аэропорт Египта или Турции», — сказал Горин.
При этом специалист считает, что главным сдерживающим фактором организованного зарубежного туризма из России в 2022 году станет не коронавирус, а отсутствие достаточного количества самолетов из-за санкционных ограничений.
Инструкция для путешественника
Учитывая, что российские карты Visa и Mastercard больше не работают за границей, Горин рекомендовал перед зарубежной поездкой еще на родине оплатить все возможные услуги.
Советую полностью, включая дополнительные расходы, оплачивать поездку через турагента, который работает с туроператором. Касательно питания можно заранее оплатить «все включено» либо «полный пансион» — завтрак, обед, ужин или просто завтрак, ужин. Заранее имеет смысл оплатить трансфер и экскурсионное обслуживание.
Дмитрий Горинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)
«Оплату можно провести в России в рублях по курсу на день ее совершения. С учетом волатильности валюты, желательно выбирать момент, когда курс валюты минимален», — пояснил вице-президент РСТ.
Эксперт также предупредил об ограничениях по использованию карт платежных систем «Мир» и UninonPay. «Карты “Мир” и UninonPay работают только в определенных банках, банкоматах и торговых точках. Перед поездкой нужно проанализировать список доступных банков и банкоматов в конкретной стране», — сказал Горин. Специалист посоветовал путешествующим за границу россиянам присмотреться к такому направлению, как «карточный туризм». Карты Visa и Mastercard, которые будут работать за рубежом, можно оформить в соседних странах, например в Узбекистане, заключил он.
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