Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей», — сказал депутат. Его заявление опубликовано на сайте партии. Это поможет, в том числе, чтобы «продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью», говорит Даванков. Помимо прочего, продление праздников поможет людям пообщаться друг с другом, считает вице-спикер.
Даванков напомнил, что в 2021 г. из-за ковида майские праздники продлевались. Тем не менее, сделать выходными постоянно в партии не предлагают, так как «понимают проблемы предпринимателей, возникающей в этой связи».
«Поэтому мы будем говорить с правительством (премьер-министр Михаил Мишустин придет в Госдуму 7 апреля. — “Ведомости”) о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда», — подчеркнул Даванков.
Выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.