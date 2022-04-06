00:09 (мск), источник: Известия
Ковидный провал: нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми
У каких пациентов медики наблюдают такие последствия чаще всего.
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Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми. Об этом «Известиям» рассказали в НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. Как указали специалисты, чаще с такими последствиями сталкиваются пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или центральной нервной системы. Высок риск и в молодом возрасте, если терапию от COVID-19 назначили несвоевременно и неправильно. Впрочем, сейчас нарушения когнитивных функций после коронавируса встречаются реже, чем в начале пандемии, — это связано с вакцинацией и совершенствованием схем лечения.
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Долгосрочные исследования пациентов с постковидным синдромом показывают, что у ряда людей нарушения памяти сохраняются и через год, и через полтора после инфекции. Как рассказали «Известиям» специалисты, в ряде случаев функция не восстанавливается.
— У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, — рассказала «Известиям» врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.
Как отметила Дарья Хавкина, наиболее выраженные когнитивные нарушения при коронавирусной инфекции отмечаются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте.
— Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон», — рассказала Дарья Хавкина.
При устойчивом снижении памяти следует обратиться к врачу, посоветовала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Сосудистое поражение
Причина длительного нарушения памяти — в том, что коронавирус способен фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение, сказала «Известиям» Татьяна Руженцова. Это сопровождается сужением просвета сосудистого русла, образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода.
— Образование и циркуляция информационных сигналов между нейронами, отвечающими за память, требуют затрат энергетических ресурсов, которые доставляются по сосудам. При больших энергозатратах происходит их перераспределение на самые жизненно важные участки, а зоны памяти остаются обедненными. Это может усугубляться и нарушением кровотока, и повреждением нейронов на фоне коронавирусной инфекции, —подчеркнула специалист.
COVID-19 является в первую очередь респираторным заболеванием, но до двух третей госпитализированных пациентов имеют признаки поражения центральной нервной системы, сказал врач-невролог, мануальный терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан».
— Клиническая практика и данные исследований показывают, что процесс восстановления нарушений памяти, внимания или концентрации может быть длительным. Однако о необратимых изменениях в головном мозге речь идет только в случаях развития у пациента на фоне тяжелого течения COVID-19 острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) или энцефалита. Во всех остальных ситуациях необходим регулярный когнитивный тренинг либо, при наличии показаний, фармакологическая коррекция, — подчеркнул врач.
Нарушения памяти после тяжелых инфекционных заболеваний врачи встречали и раньше. Головной мозг страдает от гипоксии при пневмониях, при выраженном поражении легких с необходимостью ИВЛ. Кроме того, есть немало данных как зарубежных, так и российских ученых о том, что различные возбудители, например хламидии, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, герпес шестого типа и другие при отсутствии лечения могут стать одной из причин развития деменции. И коронавирус способен вызывать поражения головного мозга, однако его роль среди других возможных факторов развития деменции еще предстоит оценить, отметила Дарья Хавкина.
Сейчас сотрудники института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора проводят исследования по оценке особенностей когнитивных нарушений, связанных с различными инфекционными агентами, в том числе и с SARS-CoV-2. Ученые изучают и эффективность различных подходов к лечению.
Мария Недюк