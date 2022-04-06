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09:04 (мск), источник: РБК

Росавиация продлила запрет полетов на юге России

Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«До 13 апреля 2022 года 03:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — объявила Росавиция.

Российские авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение действует с 24 февраля. В последний раз Росавиация продлевала его до 03:45 мск 7 апреля.

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