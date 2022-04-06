09:04 (мск), источник: РБК
Росавиация продлила запрет полетов на юге России
Росавиация продлила временные ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«До 13 апреля 2022 года 03:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — объявила Росавиция.
Российские авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ограничение действует с 24 февраля. В последний раз Росавиация продлевала его до 03:45 мск 7 апреля.
Материал дополняется