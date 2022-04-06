Как во Франции спасают виноградники от заморозков (фото)Апрельские заморозки могут разорить виноделов
Фоторепортажи
12Весенний фестиваль Холи в Индии
29Скончался Владимир Жириновский
18:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили более 14 тыс. заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 14 661 случаев заражения коронавирусом. Это на 5,12% больше, чем накануне (13 947). Число суточных госпитализаций составило 3 713 — на 13,41% меньше предыдущего показателя (4288), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1072 (за все время — 2 745 029),

Санкт-Петербург — 734 (1 505 116),

Свердловская область — 692 (429 606),

Нижегородская область — 464 (410 591),

Челябинская область — 458 (319 798),

Ростовская область — 426 (279 064).

За сутки в России умерли 291 заболевших, что на 7,91% меньше, чем вчера (316). Общее число умерших достигло 370 602. За день выздоровели 35 306 человек, всего — 17 070 642.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 18 (с начала пандемии — 42 817);.

Санкт-Петербург — 15 (33 164);.

Московская область — 12 (14 847);.

Самарская область — 12 (5 438);.

Челябинская область — 10 (4 230).

В марте в Москве и еще нескольких регионах России отменили масочный режим и требование по соблюдению социальной дистанции. В Роспотребнадзоре заявили, что в стране 80% случаев заражения приходится на штамм «стелс-омикрон». 4 апреля в России зарегистрировали новый тест на антитела к COVID-19.

 Российский олигарх рассказал о последствиях конфликта на Украине
К чему может привести отказ Европы от российского газа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь