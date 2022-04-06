В России за сутки выявили более 14 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Москва — 1072 (за все время — 2 745 029),
Санкт-Петербург — 734 (1 505 116),
Свердловская область — 692 (429 606),
Нижегородская область — 464 (410 591),
Челябинская область — 458 (319 798),
Ростовская область — 426 (279 064).
За сутки в России умерли 291 заболевших, что на 7,91% меньше, чем вчера (316). Общее число умерших достигло 370 602. За день выздоровели 35 306 человек, всего — 17 070 642.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Москва — 18 (с начала пандемии — 42 817);.
Санкт-Петербург — 15 (33 164);.
Московская область — 12 (14 847);.
Самарская область — 12 (5 438);.
Челябинская область — 10 (4 230).
В марте в Москве и еще нескольких регионах России отменили масочный режим и требование по соблюдению социальной дистанции. В Роспотребнадзоре заявили, что в стране 80% случаев заражения приходится на штамм «стелс-омикрон». 4 апреля в России зарегистрировали новый тест на антитела к COVID-19.