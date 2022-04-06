13:09 (мск), источник: © РИА Новости
Умер Владимир Жириновский
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.
«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — добавил Володин.