Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства

В выходные были задержаны три груза предметов искусства. Стоимость первого груза заявлена в размере 10 миллионов евро, второго — 26 миллионов евро, а третьего — более 6 миллионов евро… произведения искусства внесены в список экспортных санкций.
Сами РакшитПредставитель таможни Финляндии
По его словам, международное сотрудничество началось в понедельник.
Таможня расследует данное дело как серьезное административное правонарушение, серьезное нарушение нормативных требований, поскольку стоимость транспортировки очень велика.
В настоящее время предметы искусства находятся в Финляндии, их точное расположение не указывается в целях безопасности.
В понедельник Министерство культуры России сообщило, что находящиеся в Финляндии предметы искусства были частью двух выставочных проектов в Италии. Одна из них — выставка «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии», проходившая в галерее на площади Скала в Милане до 27 марта этого года. На ней были представлены экспонаты из Государственного Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское село», «Павловск» и «Гатчина». Вторая выставка проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года и называлась «Форма бесконечности». В экспозицию входили работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.
Кроме того, в число экспонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.