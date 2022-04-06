На фермерском поле в Великобритании найдены два топора бронзового века

Находку сделали Кей Стивенсон и Эйд Райс из деревни Уинтерборн в Южном Глостершире, которые называют себя панками-металлоискателями и утверждают, что топорам, давно лишившимся своих топорищ, может быть по меньшей мере четыре тысячи лет. «Споткнувшись, я опустилась на колени, чтобы выкопать эту штуку, и только затем поняла, что все это похоже на острие топора. Немного поодаль нашлась еще одна подобная вещица. Но я не понимала значимости того, что мы нашли, пока не удалось переговорить с сотрудниками Бристольского музея. Думать обо всем этом — сумасшествие», — говорит Стивенсон, которая нашла артефакты во время прогулки 24 марта вместе со своим партнером Эйдом Райсом.
По словам Курта Адамса, отвечающего за связи с общественностью в Глостершире и Эйвоне, найденные топоры представляют собой один из самых ранних опытов по металлообработке в Великобритании, а найти сразу два таких образца в одном месте — это очень большая неожиданность и настоящая удача. «Находки начала бронзового века вообще невероятно редки, — говорит он. — И когда мы видим похожие вещи, они, как правило, относятся уже к эпохе поздней бронзы. Эти два топора датируются периодом от 2200 до 1800 гг. до н.э. и использовались для рубки деревьев. Это невероятно важные артефакты для отечественной науки».
В настоящее время топоры хранятся в Бристольском музее. Предстоит специальное разбирательство у коронера, в результате которого будет установлена стоимость награды, причитающейся как тем, кто эти находки сделал, так и владельцу земли, из которой они были извлечены.