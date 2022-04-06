18:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Владимир Жириновский
Жириновский Владимир Вольфович родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
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Его отец Вольф Эйдельштейн был родом из города Костополя (Ровенская область, Украина), в начале Великой Отечественной войны был выслан в Казахстан. В 1970 году Владимир Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков по специальности «Турция и турецкий язык», в 1977-м — вечернее отделение юрфака МГУ. В 1965—1967 годах также учился в Университете марксизма-ленинизма.
В 1969 году стажировался в Турции переводчиком во внешнеторговых объединениях «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт». В 1970—1972 годах проходил срочную службу в политуправлении штаба Закавказского военного округа. Трудился в Советском комитете защиты мира, Высшей школе профсоюзного движения, иностранной юридической коллегии Минюста СССР. С 1983-го руководил юридическим отделом издательства «Мир».
В августе 1991 года, во время попытки государственного переворота, выступил в поддержку ГКЧП от лица партии. В октябре 1993-го поддержал президента России Бориса Ельцина в его противостоянии с Верховным советом РФ. Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта Конституции РФ.
Полковник в отставке. Доктор философских наук, тема диссертации — «Прошлое, настоящее и будущее русской нации». Опубликовал свыше 500 книг, среди которых — 100-томная серия «Политическая классика», содержащая его выступления и размышления. Заслуженный юрист России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, Почета, Александра Невского, а также медалью Столыпина II степени.