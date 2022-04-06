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16:34 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России

Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.

«Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», — сказал он.

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