15:44 (мск), источник: N + 1
Палеоантропологи обнаружили в Колыбели человечества пяточную кость гоминина
Однако не сумели установить ее видовую принадлежность.
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Палеоантропологи исследовали пяточную кость, обнаруженную во время раскопок памятника Кромдрай в Колыбели человечества на территории ЮАР. По их расчетам, она принадлежала гоминину весом около 33,8−35,9 килограмма, который преимущественно ходил по земле на двух ногах, но иногда и лазил по деревьям. Ученые затруднились отнести эту находку к какому-то конкретному виду, поскольку она морфологически похожа на южноафриканских австралопитеков, но могла принадлежать также парантропу или человеку умелому. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Anatomy.
На территории Южно-Африканской Республики, неподалеку от Йоханнесбурга, располагается комплекс памятников Колыбель человечества, который включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории площадью около 474 квадратных километров находится множество известняковых пещер, которые богаты на ископаемые останки. Он включает такие известные местонахождения, как Стеркфонтейн, Сварткранс, Дримолен, Диналеди, Куперс и многие другие, где были обнаружены окаменелые останки, в частности, африканского австралопитека (Australopithecus africanus), австралопитека седиба (A. sediba), парантропа (Paranthropus robustus), человека умелого (Homo habilis), человека наледи (H. naledi) и некоторых других гоминин.
В Колыбели человечества также расположен памятник Кромдрай (Кромдраай), который представляет собой пещеры с костными и культурными остатками, относящимися к раннему плейстоцену (около 2,0−1,6 миллиона лет назад). Еще в 1938 году там был обнаружен фрагментарный скелет старой самки, череп которой послужил голотипом для описания P. robustus. За годы раскопок археологам удалось найти на этом памятнике около трех десятков костей гоминин, тысячи фаунистических остатков, а также каменные орудия.
Кристин Харпер (Christine Harper) из Университета Роуэна совместно с коллегами из США и ЮАР провела исследования пяточной кости (KW-6302) ископаемого гоминина, обнаруженной в ходе раскопок на памятнике Кромдрай. Они отметили важность этой находки, поскольку фрагменты стопы позволяют реконструировать локомоцию древних гоминин. В частности, строение пяточной кости позволяет стопе адаптироваться к неровностям опоры, обеспечивает надежное сцепление с поверхностью и плавную перетекающую походку.
В результате исследования палеоантропологии выяснили, что обнаруженная окаменелость представляет собой фрагмент левой пяточной кости, максимальная длина которого составляет 46,8 миллиметра. Опираясь на данные по другим ископаемым находкам, они считают, что длина целой кости равнялась 57,8−59,6 миллиметра. По расчетам ученых, этот индивид (особь) весил около 33,8−35,9 килограмма. Индекс массивности кости оказался аналогичен таковому у африканского австралопитека. Это выше, чем у австралопитека седиба и человека умелого или эфиопского парантропа (P. aethiopicus) из формации Омо-Кирбиш, но ниже, чем у афарского австралопитека (A. afarensis).
Палеоантропологи отметили, что относительная длина ахиллового сухожилия, судя по строению кости, составляла 44,2 процента. Этот показатель оказался между афарским австралопитеком (около 63 процентов) и австралопитеком седиба (около 40 процентов). Более того, он примерно равно удален как от нечеловекообразных обезьян (p = 0,14), так и от людей (p = 0,78). Положение плантарной фасции оказалось в пределах человеческой изменчивости, но наибольшее сходство продемонстрировало с афарским австралопитеком.
Ученые пришли к выводу, что пяточная кость в целом демонстрирует промежуточную морфологию между людьми и другими гоминидами, однако ближе к первым. Они полагают, что этот индивид (особь) был приспособлен к передвижению по земле на двух ногах, но и все еще иногда продолжал лазить по деревьям. Возможно, в этом он был похож на афарского австралопитека. Палеоантропологи отметили, что установить видовую принадлежность этой находки в настоящее время нельзя. Окаменелые останки гоминин с памятника Кромдрай в основном отнесены к P. robustus, но потенциально некоторые находки могут принадлежать ранним Homo (в частности, H. habilis). Хотя окаменелость KW-6302 схожа по морфологии с южноафриканскими австралопитеками, но в Кромдрайе их останков раньше не находили. Прямое сравнение же с пяточной костью из Омо, которая принадлежала человеку умелому или эфиопскому парантропу, оказалось невозможным из-за разной сохранности этих окаменелостей.
Михаил Подрезов