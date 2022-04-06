16:40 (мск), источник: ТАСС
«Литрес» сообщил, что цифровая версия книг о Гарри Поттере станет недоступна через три дня
Соответствующее уведомление получили пользователи сервиса в среду.
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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Коллекция книг британской писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере станет недоступна на российском книжном сервисе «Литрес» через три дня. Соответствующее уведомление получили пользователи сервиса в среду.
«К сожалению, по не зависящим от нас причинам все части знаменитой саги Дж. К. Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на “Литрес” через три дня», — говорится в сообщении.
Серия книг о Гарри Поттере включает семь томов. Романы о мальчике-волшебнике, выходившие с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.