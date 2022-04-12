Топ-30 мощных гаджетов на все случаи жизни с хорошей скидкой
Если вы давно планировали обновить свой смартфон или другое устройство, то эта подборка — для вас. В мире насчитывается несколько сотен производителей различной техники. Неудивительно, что выбрать хорошее устройство, от смарт-часов до видеорегистраторов, довольно проблематично. В нашей подборке каждый гаджет уникален и имеет свои особенности. Обратите внимание на товары с ускоренной доставкой и хорошей скидкой.
Новая модель смартфона Poco F3 идеально подойдет для игр, фотосъемки, общения и просмотров видео. В отличие от своих предшественников Poco F3 стал легче и обзавелся более мощной камерой. Также он оснащен боковым сканером отпечатка пальца с технологией распознавания лица и тремя основными камерами. Дисплей размером 6,67 дюймов с высоким разрешением 2400×1080 пикселей дает высокое качество статичного изображения и видео разных форматов. Тип интерфейса для зарядного устройства: TYPE-C. На товар действует хорошая скидка.
Бюджетный, но при этом мощный и современный смартфон Xiaomi Redmi 9C - это идеальное соотношение цены и качества. 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти, процессор MTK Helio G35 6,53 дисплей 5000 мАч и тройная камера упакованы в стильный корпус с защитой от царапин. Смартфон доступен в трех разных цветах и с быстрой доставкой Плюс. Напомним, что
мартовская распродажа на алиэкспресс дает шанс купить это устройство по самой привлекательной цене.
Компактный и легкий ноутбук, идеальный по соотношению цены и качества. Достаточно мощный ноутбук, подойдет для работы или учебы на удаленке. Дополнительно можно приобрести действующую в России гарантию.
Такой великолепный ноутбук! Мне нравится! Пришло довольно быстро с учетом нестабильности доставки во время COVID-19. Упаковка защищает ноутбук, прочная коробка, внутри коробки очень плотный слой пены. Весь корпус изготовлен из металла и совсем не тяжелый. Отличное качество за такую цену. Я в основном использую его, чтобы смотреть видео и работать в офисе. Стеклянная панель выглядит отлично, очень гладкая. Размер экрана 14,1 дюйма делает просмотр фильма очень приятным! Я добавил SD карту на 128 ГБ для просмотра фильмов, чтобы было очень удобно. Работает в офисе очень быстро.
У телефона топовые характеристики: мощный 8-ядерный процессор Qualcomm для непревзойденной продуктивности, технология охлаждения LiquidCool для стабильной работы, большая диагональ 6.67", частота обновления 120 Гц, что идеально для игр, и впечатляющая мультикамера 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смарт подходит фактически для любых задач. Еще несколько дней на товар действует приятная скидка.
Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)
Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Проверенный временем производитель, камера на 13 мегапикселей, емкий аккумулятор на 400мАч, качественный процессор Qualcomm Snapdragon 655, огромный экран в 6,5 дюймов и, конечно же отличная цена в официальном магазине с супербыстрой доставкой с российского склада. Советуем поспешить, пока действует акция!
Очень хороший телефон. Экран большой, шрифт и размер интерфейса можно увеличить - отлично подходит для людей с плохим зрением. Постоянно получает обновления. Быстродействие системы хорошее: все открывается быстро и плавно. Удобная кнопка вызова ассистента - можно получить необходимую информацию, не всматриваясь в экран.
Простой и незаметный девайс легко спрятать в сумочку или карман и достать в подходящий момент для идеального селфи. Секрет кругового освещения прост: он равномерно освещает лицо, маскируя недостатки, выравнивая тон и создавая эффект легкого сияния.
Бывают ли доступные смартфоны с “начинкой” как у флагманов? Не часто, но Realme 8 Pro — как раз такой случай. У него несколько топовых преимуществ: во-первых, мощный игровой процессор, который тянет даже тяжеловесные игры, во-вторых, емкий аккумулятор 4500 мАч, в-третьих, интеллектуальная квадрокамера с разрешением 108 Мп и самыми современными режимами съемки, такими как астрономическое таймлапс-видео. В дополнение к этому — ультрабыстрый сканер отпечатков пальцев, невероятно стильный современный дизайн, матовая антибликовая технология и многие другие фишки. На AliExpress этот смарт продают со скидкой и промокодом, а также с экспресс-доставкой с российского склада.
Телефон - огонь. Думаю, многие, кто смотрит, и так знают все про него, но все же скажу. Оболочка приятная, поприятнее Mi Ui, одна из лучших среди тех, которые я видел. Камера топ, сравнивал с айфон XR, в детализации realme лучше. Экран супер! Телефон классный, заказал днем 26-го, днем 28-го уже приехал в СПб. всем рекомендую!
Будильник - это то, с чего начинается утро, и чтобы оно начиналось хорошо, будильник должен быть приятным и функциональным. Цифровой смарт-будильник со стильным дизайном и комфортной подсветкой обладает множеством нужных и интересных функций. Например, проекцией часов на любую поверхность, будь то стена или потолок. Внутрь будильника также встроено FM-радио, датчик температуры воздуха и влажности, несколько режимов подсветки, регулируемый угол наклона часов, а также функция отложенного будильника и возможность установки, сохранения и повтора нескольких будильников одновременно. Кстати, девайс можно также использовать и в качестве зеркала для макияжа благодаря его зеркальной поверхности и подсветке.
До Новосибирска за две недели, продавец отправил заказ в тот же день. Часы отличные. В принципе есть все функции. 3 варианта подсветки дисплея (4 вариант без подсветки), есть возможность поставить автоподсветку. 3 варианта проекции. Проекцию можно переворачивать на 180⁰. Есть радио, станции ловит и запоминает автоматически, можно выбрать любую на будильник. Показывает температуру и влажность, насколько точно не замерял. Подсветка яркая, синяя, мне понравилась. Проекция тоже отлично смотрится при любом наклоне. Работают от телефонного блока для зарядки. В комплекте имеется провод usb/микро usb 1.5 метра. Покупкой доволен.
Сделать из обычного телевизора смарт или наслаждаться любимыми фильмами где и когда угодно теперь можно очень просто. Благодаря универсальной приставке Smart TV Box, которая легко подключается к телевизору или монитору, можно смотреть ролики на YouTube, IPTV или фильмы в онлайн-кинотеатрах. Приставка имеет 4 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной памяти и работает на операционной системе Android. Сейчас ее можно приобрести по привлекательной цене со специальными скидками и с быстрой доставкой Плюс.
Заказ в Воронеж дошел за неделю, заказывал быстрой доставкой. С продавцом не общался, не было надобности. Покупкой очень доволен, за минимальные деньги получил отличный домашний кинотеатр. Все ставится без проблем, работает на ура. Подключал проводную мышь вместо пульта с функцией мыши - полет нормальный. Wi-Fi подключился тоже без проблем. Телек старый, но для этой приставки это не проблема, можно даже к монитору подключить, потому что звук - отдельный выход на колонки, видео - нужен HDMI переходник на разъем в вашем телевизоре. Если в телеке встроен HDMI, то ничего не нужно, шнур в комплекте.
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России.
Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Компактный, но достаточно мощный и надежный дрон с камерой 4K, 50-кратным зумом и WI-FI, станет отличным подарком как для взрослых, так и для детей. Дрон прост в управлении (работает от пульта или с помощью приложения на смартфоне), имеет стабилизацию и не боится жесткого приземления. Немаловажно и то, что сейчас его можно купить по скидке в 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Товар пришел очень быстро.Брал версию с камерой 4К и тремя аккумуляторами. Упакован, как обычно, хорошо, чтобы не пострадал во время путешествия. Выглядит немного меньше, чем ожидалось. Очень легкий, запускать во время хоть какого-нибудь ветерка не получится - унесет. В целом, впечатление от покупки положительное, приобретением доволен. Запускать можно, как с пульта д/у (как обычный вертолетик), так и через приложение на смартфоне или планшете. Для пульта нужны три батарейки АА. Связь с телефоном осуществляется через WI-FI. Запись видео и фото идет в память смартфона, у дрона нет своей памяти. Видео пишет в размере 2048*1080, фото в размере 4096*2160, но шикарного качества ждать не стоит, так как оно зависит больше от объектива, а не от количества мегапикселей. поэтому, радует, хотя бы, наличие этой функции.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Настоящий тираннозавр в мире смарт-часов! А все потому, что ему не страшны ни вода, ни удары, а батарея в режиме ожидания держит заряд до 20 дней. Покупатели отмечают в комментариях легкий вес и впечатляющий дизайн. А главное, на AliExpress эти часы значительно дешевле, чем в отечественных магазинах. Замечательный бонус - на товар действует экспресс-доставка.
Классные часы, не пожалел ни разу, что взял. Люблю шоки, эти в том же стиле, на руке смотрятся круто, циферблатов уйма, не тяжелые, ремешок в меру мягкий, особенно класс, что такой стандарт защиты на них, приятно носить часы и знать, что они не разобьются от падения и не промокнут в воде, они ещё и умные, для меня есть все, что надо, а дизайн так вообще.
Многофункциональный видеорегистратор со встроенным GPS и улучшенным изображением позволит вам чувствовать себя на дороге более уверенно и безопасно. Устройство совместимо с камерами заднего вида и может обеспечить двухканальную запись с полным обзором. Встроенный GPS отслеживает и отображает данные о поездке в реальном времени, включая время, скорость и координаты. Видеорегистратор имеет функцию 24-часового наблюдения за парковкой, и начнет автоматическую запись при любом движении или встряске. Кстати, все аварийные видеокамера автоматически блокирует от перезаписи, так что можно не бояться потерять важную информацию. Приятным бонусом к покупке будет быстрая доставка Плюс.
Регистратор отличный. Снимает хорошее видео. При получении посылки не выкидывайте сразу упаковку, так как при заказе флешки ее упаковывают в отдельный пакет, приматывают плотно к коробке регистратора и ее практически не видно. При подключении по WI-FI к регистратору при скачивании роликов интернет трафик не используется, и это очень радует. Зарядить регистратор не в автомобиле, а дома можно только в режиме либо записи, но лучше в режиме просмотра роликов в галерее и желательно при выключенном экране. В режиме парковки регистратор не зарядить. Что не понравилось, не высвечивается уровень заряда батареи. А в целом нормально. Регистратор желательно на жаре не оставлять аккумулятор внутри может раздуться. Понравился блок зарядки в прикуриватель, присутствует еще один разъем для заряда телефона. В общем, советую брать.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
Устроить у себя домашний кинотеатр значительно проще, чем кажется. Идеальным вариантом для воплощения этой цели является компактный и современный проектор. Его можно использовать отдельно с картой памяти или подключить к смартфону и игровой приставке и наслаждаться сочными цветами, отличным звуком и огромной картинкой с минимальным затратами. Проектор оснащен улучшенной ЖК-матрицей, а также мощной LED лампой со световым потоком в 7000 люменов, что обеспечивает превосходную картинку с широким цветовым диапазоном, а благодаря обновленной системе охлаждения уровень шума снизился до минимального.
Крутой проектор. Картинка за эти деньги шикарная, детализированная, четкая. Расстояние от экрана до линзы 2.8 м, размер проекции где-то 2 на 1,2-1,4 м, можно и больше, но мне и этой диагонали достаточно. Звук классный, даже внешней акустики не надо, он сравним с колонками блютус от jbl и им подобным, громкий и басовитый. Про шумность, шум турбинки примерно как шумит системный блок компьютера, при просмотре кино это совсем не замечается. Купил базовую версию без андроида, все фильмы которые я запускал с флешки через встроенный проигрыватель работали исправно и не в одном из них не было проблем со звуком. Жесткий диск на 320 гб не потянул почему-то, а с флешки на 64 спокойно файлы грузит. Подключал ps3 - все шикарно.
Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Сейчас продаются с большой скидкой, успейте купить!
Кофемашина - недешевое приобретение, но если вы не можете жить без идеальной чашки эспрессо или капучино каждое утро, есть смысл позволить себе такую покупку. Кофе в кафе обходится намного дороже домашнего, к тому же, качество зерен и взбитого молока там радует не всегда. Кофемашина DeLonghi хороша тем, что имеет итальянский дизайн и сборку, 13 степеней помола, возможность настроить приготовление напитка под себя и мощный капучинатор с большим баком. Кофе можно использовать как молотый, так и в зернах, а вкус кофе улучшается благодаря предварительному смачиванию. Машина готовит две чашки эспрессо одновременно и взбивает идеальную пену для латте. На товар действует купон и промокод, которые экономят вам больше 7,5 тысяч рублей. Машину доставляют из России за несколько дней.
Отличная кофемашина с очень большой скидкой! Капучино готовит обалденный. Настройка простая, есть русский язык. Все узлы очень легко снимаются и промываются. Отправка и доставка очень быстрые - за 4 дня курьером. Рекомендую и товар и продавца!
Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.
Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.
Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Один из немногих роботов-пылесосов среднего класса с поддержкой и сухой, и влажной уборок. Помимо этого, он отличается высоким максимальным уровнем давления 2200 Па, что позволяет ему убирать даже прилипшую к полу пыль. Для сборки мусора предусмотрен контейнер 0,6 л.
О потрясающих пылесосах Xiaomi наслышаны все, и многие не прочь завести в доме такого помощника. Вопрос только в цене. Хорошая новость в том, что во время распродажи 11.11 Xiaomi G1 c функцией сухой и влажной уборки продают с огромной скидкой — всего за 9790 рублей! Это самая низкая цена в году. Смело добавляйте в корзину — товар доставят с российского склада максимально быстро.
Отправили и доставили быстро, коробка не помята, магазин супер, давно задумывались о покупке сего чудного девайса и не пожалели. Первая зарядка часа 4, а далее — чистые полы, приложение не сложное, обзоров в нете много, на 2-комнатную квартиру в 50 квадратов самое то.
Красивый и стильный антибактериальный увлажнитель воздуха позаботится о комфорте в вашем доме. Система стерилизации с УФ-излучением делает распыляемый пар чистым и полезным. Удобная конструкция заливки воды сверху. Запатентованный электрический водяной клапан с низким уровнем шума. Вы точно не пожалеете, когда купите этот товар. Вы будете чувствовать себя беззаботно и расслабленно, будто дышите чистым воздухом в горном лесу. Сейчас на данный увлажнитель действует хорошая скидка на сайте. Заказывайте прямиком из России по ускоренной доставке.
Качество на высоте. Доставили за три дня. С приложением сконектился сразу. Можно выставить четыре режима работы. Минимум увлажнения, средне, максимум и самому выставить процент. Посмотрим, как зимой будет работать, когда батареи включат.
Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.
Качественных бюджетных смарт-телевизоров появилось так много, что глаза разбегаются. Именно поэтому при выборе цифрового друга в гостиную или на кухню стоит ориентироваться на дополнительные "плюшки". Например, эту популярную модель от TCL с высоким рейтингом и почти 2,4 тыс. заказов продают с промокодом, который сэкономит покупателю до 8 тысяч рублей. А в качестве бонуса идет бесплатная подписка на "Кинопоиск" на три месяца.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Просто незаменимый помощник в доме, особенно, если самому убираться лень - запустил и забыл. ILIFE V3S Pro обладает хорошей силой всасывания, имеет три режима для чистки, режим анти-столкновения, автоматически возвращаться в док-станцию для зарядки и отлично справляется с грязью, в том числе и с шерстью домашних животных. А благодаря экспресс-доставке, новый домашний помощник приедет к вам очень быстро!
Отличный пылесос за свои деньги. Хорошо всасывает, справляется даже с ворсистым ковром. Из минусов это отсутствие логической навигации, налетывает лишние круги по одному и тому же месту иногда и шум, но это совсем не доставляет неудобства, когда видишь результат его работы. В доме пахнет чистотой и свежестью. Спасибо продавцу за быструю отправку и хороший товар.
Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.